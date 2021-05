Společnost Big Shock! uvádí na trh nový produkt, nejedná se však o energy drink, jak bylo u této značky dosud zvykem, ale o ledovou kávu hned ve třech příchutích.

Za kampaní velké novinky v nabídce Big Shocku! stojí pražská Zaraguza, která už pro značku realizovala již několik kampaní. Big Shock! Coffee uvádí na trh tři příchutě ledové kávy, jmenovitě Espresso milk, Irish coffee a Vanilla latte. Zadáním bylo zachovat odvážnost značky, ale přitom jasně komunikovat, že se jedná o ledovou kávu (nikoli energy drink), která je vyrobena z kvalitních kávových zrn a opravdového mléka.

Zaraguza postavila spot na netradičních vizuálních obrazech volně ztvárňujících jednotlivé ingredience produktu. Spot je k vidění zatím jen online, v televizi bude nasazen od 10. května. Od videa, které je stěžejním prvkem celé kampaně, se pak odvíjí řada menších, převážně digitálních formátů. “Claimem Big Shocku! je Shock Yourself. Ten se snažíme propsat do všeho, co děláme. Myslím, že odvážnost a drzost je ve spotu vidět a jsem opravdu hrdý na výsledek,” uvedl ke spotu výkonný ředitel Big Shock! Jiří Šimek.

Spot připravil tým, který pro klienta pracoval již několikrát, a to ve složení reklamní agentura Zaraguza, produkce Darq Studio, kameraman Radim Střelka a režisér Adam Vopička.

Detaily kampaně:

Klient: Big Shock!

Agentura: Zaraguza

Creative Director: Kateřina Huňová

Copywriter: Dajana Székelyová, Bára Šimoníková

Art Director: Ondřej Kroupa

Senior Account Manager: Dominika Nechvílová

Produkce: Darq Studio

Režie: Adam Vopička

Kamera: Radim Střelka

Make-up artist: Kateřina Koki Mlejnková

Styling: Agáta Zapotilová