Nový český film Jana Prušinovského se částečně odehrává v prostředí F1. Filmařům podal pomocnou ruku Pavel Turek z projektu Automobilist, který v kolotoči F1 strávil 17 sezon a zažil 250 Velkých cen.

Režisér Jan Prušinovský se po úspěšných filmech Okresní přebor, Kobry a užovky nebo seriálu Most! pouští do snímku Grand Prix podle vlastního scénáře. V hlavních rolích se objeví Kryštof Hádek, Robin Ferro a Štěpán Kozub, ve vedlejších pak třeba Miroslav Donutil, Tatiana Dyková, Anna Kameníková nebo Marek Daniel.

„Točit komediální road movie v době zásadních pandemických restrikcí není úplně jednoduché, zvláště pak, když už za sebou máte tisíce kilometrů na evropských dálnicích a další tisíce vás ještě čekají. Teď se to rozjíždí naplno a my pochopitelně netušíme, zda některé své plány nebudeme muset přehodnotit,“ říká režisér Jan Prušinovský, jenž o Grand Prix mluví jako o svém největším filmu.

Kryštof Hádek a Štěpán Kozub během natáčení filmu

První klapka padla ve středu 5. května v severních Čechách a přes lokace u nás, v Německu a ve Francii by se měl štáb přesunout k natáčení vrcholné scény na závodní okruh poblíž Barcelony. A právě zde podal filmařům pomocnou ruku Pavel Turek, jenž ve Formuli 1 strávil 17 sezón a zažil na vlastní kůži přes 250 Velkých cen.Tvůrcům zprostředkoval klíčové kontakty na vedení seriálu a závodní okruh ve Španělsku a jeho projekt Automobilist se stal ambasadorem filmu. V crowdfundingové kampani mohou lidé podpořit vznik Grand Prix koupí uměleckých plakátů a fine art printů Automobilist.

„Bylo mi potěšením, že jsem mohl pomoci s klíčovými kontakty a propojit tvůrce s organizací Formule 1. Šlo hlavně o potřebná povolení pro natáčení na okruhu a práva pro použití těchto záběrů ve filmu. Jsem také velmi rád, že se Automobilist stal partnerem snímku, a věřím v jeho úspěch,“ říká Pavel Turek, CEO Automobilist.

Pavel Turek, zakladatel Automobilist

Vzhledem k absenci diváků na závodech plánuje Prušinovský a jeho tým dotáčky až na příští sezónu, do českých kin snímek půjde 17. listopadu 2022. „Chceme nahlédnout do kolotoče Formule 1, což pro malou českou produkci není vůbec jednoduché. Točit letos prázdné tribuny by nám ale bylo k ničemu. Proto jsme se rozhodli, že film dotočíme příští rok, doufejme, přímo během Velké ceny Španělska,“ říká producent Ondřej Zima.

Na portálu Donio již běží crowdfundingová kampaň, kde mohou diváci podpořit vznik filmu i díky koupi limitovaných uměleckých plakátů a fine art printů z dílny Automobilist. Střípky z natáčení lze průběžně sledovat na sociálních sítích filmu Grand Prix.