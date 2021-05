Značka Amazing Places si za sedm let získala spoustu nadšených fanoušků. Petr Kotík díky projektu, jehož je autorem, procestoval celé Česko. Kouzelná místa se nyní rozrůstají o další domény a nově i tištěný magazín.

Co si od Amazing Magazinu slibujete?

S myšlenkou tištěného magazínu jsme koketovali už dva roky zpět, ale z různých důvodů se to nepodařilo. A vlastně jsem i rád, protože správný čas nastal až teď. Máme poměrně hodně vyžádaného mediálního obsahu a zjistili jsme, že jak hodně cestujeme po Česku a Slovensku, tak máme kolem sebe mnoho přátel, známých a partnerů a každý má svůj

hodně zajímavý příběh. Tak jsme si řekli, že bychom náš projekt zhmotnili do tištěné podoby. Amazing Places budou tvořit jen jednu čtvrtinu obsahu, zbytek budou další témata, která nás baví a oslovují, například design, kultura či architektura. A samozřejmě lidé, jako takoví. Kvalitou obsahu a provedením by mohl aspirovat na magazín, jaký u nás na trhu není zastoupený.

Budete časopis umět dělat tak, aby nebyl ztrátový?

Cíl je mít vyrovnaný rozpočet, myslím, že na médiích se dlouhodobě moc vydělávat nedá, kromě bulváru, a ten dělat nechceme. Když se nám podaří dostat někam k nule, tak to bude úspěch. Spíše to bereme jako investici pro náš brand. Přeju si, aby časopis Amazing Magazin, kterému říkáme „coffee table book“, našel svoje čtenáře, obdivovatele a fanoušky. Zatím jsem z prvního čísla nadšen, snad jsme si laťku nenastavili moc vysoko. Obsah nechceme přebírat. Ani se nebudeme příliš podbízet.

Zůstává zároveň partnerství s vydavatelstvím New Look Media?

Ano, máme memorandum o spolupráci na dva roky a zatím to funguje výborně, naopak se ještě těšíme, že to pořádně rozjedeme. A nejde jen o Euro, ale i všechny tituly jako Muži v Česku, Dolce Vita a Esence. I ročenku budeme dělat dále s nimi, počítáme s nákladem 20 až 30 tisíc kusů. Amazing Magazin je ale náš zcela samostatný projekt.

