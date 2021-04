Tuzemská herní vývojářská studia mají za sebou rekordní rok. Za pandemie lidé hledající zábavu hrají více, jaké příležitosti to inzerentům i tvůrcům nabízí?

Český herní byznys v loňském roce vyrostl na více než pět miliard korun. Těží z celkově většího globálního zájmu o hry během pandemie a faktu, že lidé dlouho uzavření a fungující v omezeném režimu hledají zdroje zábavy a odlehčení. V Česku je 110 společností, které se zabývají vývojem počítačových her, zároveň jsme ojedinělí výrazným počtem domácích herních firem, jen necelá desetina z nich je pobočkou zahraniční firmy. Herní průmysl je dnes významnou součástí a tahounem digitální ekonomiky, obrat sektoru činí násobky tuzemské filmové produkce. V posledních pěti letech sektor rostl tempem 29 procent ročně a boom dokládá, že od roku 2017 se celkový obrat zdvojnásobil. Vývoj her pro PC a konzole (67 %) nadále převládá nad vývojem pro mobilní platformy, kterým se dnes věnuje méně než polovina studií (41 %). Český průmysl vývoje her má celosvětově více než půl miliardy uživatelů, což je pravděpodobně vůbec nejvíce ze všech domácích odvětví.

„Z pohledu prodejů her byl loňský rok pro česká herní studia úspěšný. Firmy, které měly nasazené hry na trhu, zaznamenaly zvýšené prodeje. Z pohledu vývoje byl ale relativně hodně náročný. U vývoje her je velmi důležitá komunikace a týmová spolupráce, kdy na jednom produktu pracují desítky a někdy i stovky lidí z mnoha různých oblastí — ať už technických či uměleckých a přechod na home office a vzdálenou spolupráci v tomto směru výrazně ztížil a prodloužil vývoj samotný,“ vyjmenovává předseda Asociace českých herních vývojářů (GDACZ) Pavel Barák. Těžký byl podle něj pro začínající studia, protože se zrušily veletrhy a konference a online akce nedokáží plně nahradit získávání obchodních kontaktů naživo.

Renault představil nový truck přímo v české hře

Největší české studio Bohemia Interactive letos získalo jako strategického partnera asijského obra Tencent, který ve firmě získal minoritní podíl za sumu zřejmě přes miliardu korun. Firma loni měla tržby ve výši 1,6 miliardy korun, když prodala 5,7 milionů kopií her a stojí například za oblíbenými tituly Operace Flashpoint, DayZ či sérií Arma. Za téměř miliardu se v roce 2019 prodalo také Warhorse Studios, které koupila firma THQ Nordic. Další studio Beat Game stojící za populární virtuální hrou Beat Saber získala společnost Oculus (Facebook) rovněž za více než miliardu korun. A další studio Geewa za sumu kolem 350 milionů získala společnost AppLovin, zámořský specialista na mobilní hry. Tuzemská herní studia mají ve světě dobrý zvuk a investoři o ně mají zájem. Společnost SCS Software dosáhla za loňský rok rekordních tržeb ve výši tři čtvrtě miliardy korun. V roce 2019 šlo o 500 milionů, přičemž zisk činil kolem 300 milionů korun. Aktuálně například vzhledem k absenci eventů prostřednictvím tohoto českého studia a jeho hry Euro Truck Simulator 2 představila svou nejzásadnější inovaci modelů za posledních osm let společnost Renault Trucks.

