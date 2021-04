Signatáři petice Vraťme děti do školy a zemi do normálu, společně s firmou provozující venkovní reklamu JCDecaux, nyní zorganizovali dvoutýdenní kampaň Vraťme děti do života.

Téměř 200 ploch upozorňuje na zoufalství žáků uvězněných v režimu online výuky s přestávkami už rok, prakticky nejdéle z celé Evropy. Signatáři petice, kterých je už 16 tisíc bojují už od konce října 2020 za otevření všech všech tříd ve všech školách bez výjimek. Už na den učitelů na konci března proběhl v Praze protest proti uzávěře škol. Osm lodí vyplulo na Vltavu s úmyslem podpořit žáky i pedagogy, kterým již po téměř roční izolaci dochází síly i trpělivost. Motto akce znělo „My plán máme, školu dáme“.

Karel Janeček a Věra Komárová

Kampaň Vraťme děti do života podtrhuje absurditu nesmyslné uzávěry škol, která trvá pro středoškoláky a vysokoškoláky více než rok, pro druhý stupeň s krátkými přestávkami šest měsíců. Za více než rok pandemie vznikly studie, které vyvracejí, že by měl provoz škol na pandemii signifikantní dopad. Dle odborníků a jejich rozsáhlých studií z Itálie, Německa či Dánska vyplývá, že školy z epidemiologického hlediska nemá smysl zavírat. Jsou státy, kde se školy od září vůbec neuzavřely a vykazují mnohem lepší výsledky v boji s koronavirem než Česko.

Distanční výuka a omezený život téměř dvou milionů školáků má pramalý vliv na vývoj pandemické situace, jak ukazují i nové studie z Itálie. Dramatické však budou následky, které si školáci po dlouhodobé online výuce odnesou. „“Zoufalství většiny rodičů spočívá v tom, že není možné dlouhodobě udržet v pořádku psychické i fyzické zdraví studentů, kteří jsou drženi v nesmyslné izolaci,“ řekla matka tří dcer a organizátorka kampaně Vraťme děti do života, Mgr. Věra Komárová, podnikatelka, spolumajitelka české značky Dermacol.

„Nechápu, proč nyní, když už má skončit nouzový stav, nemůžeme otevřít na prvním místě všechny školy. S kampaní Vraťme děti do života chceme apelovat na společenskou zodpovědnost nás všech. Není možné naše děti dále házet přes palubu,“ uvedla organizátorka kampaně.

Zmatečná opatření podle ní stále pokračují. Ministr školství Robert Plaga prosadil ve vládě návrh o rotační výuce a pravidelném testování dětí ve škole. Přesto, že se děti otestují a bude takto prokázána jejich „bezinfekčnost“, tak se budou muset celý den dusit v rouškách či respirátorech. Rotační výuka se ale zase nebude týkat všech žáků, nýbrž jen prvního stupně základních škol. Ostatní žáci zase zůstávají ve vakuu distanční výuky.

„Je důležité si uvědomit, že zatímco onemocnění má zásadní negativní dopad pouze na malý zlomek nakažených, důsledky restriktivních až drastických opatření (jako například dlouhodobé zavírání škol) a také nadbytečného strašení lidí mají zásadní dopad na většinu z nás. Celá společnost je ničena fyzicky i psychicky, materiálně i duchovně. Dopady na zdraví jsou zásadní,“ upozorňuje spoluorganizátor kampaně Vraťme děti do života, Karel Janeček, otec 4 dětí, pedagog, matematik a reformátor.