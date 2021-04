Z průzkumu mezi vystavovateli vyplývá, že online formy výstav a veletrhů nejsou pro nikoho optimální, jde spíše o vhodný doplněk klasických formátů. Setkávání tváří v tvář je nenahraditelné, většina firem plánuje účastnit se veletrhů i nadále.

Pro téměř šedesát procent vystavovatelských firem jsou veletrhy nadále vnímány jako důležitý obchodní nástroj, s účastí na nich počítá 80 procent. Do průzkumu se zapojilo 768 vystavovatelských firem z České republiky, Slovenska a zahraničí. „Pandemická opatření zakázala osobní kontakty, což všichni postrádáme. Průzkum potvrzuje, že firmy osobní setkání pro rozvoj podnikání potřebují a chtějí proto nadále využívat veletrhy, jejichž multifunkčnost vysoce oceňují,“ komentoval výsledky průzkumu generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

Důvěra ve veletrhy vzrostla

V porovnání s průzkumy prováděnými před pandemií se dokonce zvýšila důvěra ve funkci veletrhů. Firmy z průzkumu upozorňují nejen na ztrátu osobního kontaktu, ale i na finanční ztráty z důvodu nemožnosti prezentovat nové produkty či technologie a tím ochuzením o budoucí zakázky. „Právě skutečnost, že se veletrhy nemohou konat, zvýšily jejich hodnotu v marketingové a obchodní strategii firem. Jednoduše řečeno, firmy znatelně pociťují ztrátu kontaktů a nových obchodních příležitostí, které se na veletrhu rodí,“ upřesnil Jaroslav Bílek, mluvčí společnosti a autor průzkumu.

Vzhledem k tomu, že je pro firmy důležité setkávání se zákazníky, není pro ně alternativa ve formě on-line veletrhů vhodná. Potvrzuje to i výsledek průzkumu, ve kterém 69 procent vystavovatelů deklarovalo, že pro ně virtuální akce nejsou zajímavé. Část z respondentů by pouze uvítala doplnit veletržní účast o online prostředky, například vystoupení kolegů nebo odborníků ze zahraničí prostřednictvím videokonference. Za přínosné považuje virtuální či hybridní veletrhy pouze sedm procent dotázaných. To potvrzuje i nízká účast firem na německých světových veletrzích, které se nekonaly prezenční formou, ale v online formátu.

Jelikož se on-line prostředí neukázalo jako efektivní náhrada, plných 70 procent respondentů se hodlá na veletrhy vrátit. Zájem o veletrhy podtrhuje skutečnost, že se zástupci firem chtějí vrátit nejen v roli vystavovatelů, ale také v roli návštěvníků. „Většina vystavovatelů se již nyní přihlásila na přeložený ročník veletrhu v roce 2022,“ potvrzuje zájem firem o účast na příštím veletrhu Amper generální ředitel společnosti Terinvest Jiří Šviga.

„Oživení v oblasti komunikace s vystavovateli je znát. Je cítit velký zájem o účast na veletrzích, a to zejména v B2B segmentu, který potřebuje své výrobky ukázat odběratelům a porovnat s konkurencí. To je mimo jiné funkce veletrhu, která je nezaměnitelná s jiným marketingovým nástrojem,“ doplnil prezident Asociace veletržního průmyslu SOVA ČR Tomáš Kotrč.

Přijde podzimní zlepšení?

Veletržní průmysl prochází celosvětově nejhorším obdobím v historii, které přežijí pouze ti, kteří měli dostatečné finanční rezervy a přijali dostatečná úsporná opatření. Pořadatelé veletrhů, provozovatelé výstavišť, výstavářské firmy jsou již více než rok bez příjmů a všichni netrpělivě vyhlíží otevření výstavišť, veletrhů a kongresů.

„Asociace výstavářských firem ČR (AVF) vnímá pozitivní výsledky s nadějí, že se podzimní část veletržní sezóny uskuteční. Máme stejně pozitivní signály od našich klientů,“ podtrhl pozitivní výsledky prezident AVF Jiří Carda. „Výsledky průzkumu nás potěšily. Připravenost firem k účasti na veletrhu je nebývale vysoká. To nám dává důvěru, že obnova akcí, které se nemohly již více než rok konat, bude rychlá,“ uzavřel hodnocení průzkumu Jaroslav Bílek.