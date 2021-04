Efekt pandemie a lockdownu se projevil na meziročně 40 procentním nárůstu na nový rekord. Podle dat společnosti App Annie udělali lidé nákupy v aplikacích na iOS a na Google Play za 32 miliard dolarů.

Lidé prostě stále více nad svými mobily a tablety a podle App Annie utratili letos během prvního čtvrtletí na chytrých telefonech o devět miliard dolarů více než před rokem. Na iOS dosáhly útraty 21 miliard dolarů a v Google Play odpovídaly 11 miliardám dolarů.

Celkový počet stažení na obou platformách během čtvrtletí dosáhl 31 miliard, což je nárůst o deset procent. Nejvíce rostly útraty v kategorii her, sociálních sítí a zábavy. Více stažení pak dosáhly například aplikace o počasí, z oblasti financí a také vlivem lockdownu uživatelé více stahovali aplikace o seznamování nebo z oblasti zdraví a fitness.

V první trojice aplikací z hlediska stažení pohybuje Facebook, Instagram a TikTok. Například aplikace pro posílání zpráv zaměřená na vyšší zabezpečení soukromí Signal byla v prvním čtvrtletí nejrychleji rostoucí aplikací z hlediska stažení a růstu aktivních uživatelů, následovaná pak Telegramem.

Celková velikost útrat za hry dosáhla 22 miliard dolarů, růst byl na obou platformách přes 30 procent. Hráči stáhnou v průměru každý týden asi miliardu her, je asi o 15 procent více než loni. Nejstahovanější hrou byla Join Clash 3D. Žebříčkům měsíčně aktivních uživatelů vévodí u her Among Us!, následovaný PUBG Mobile, Candy Crush Saga, ROBLOX, Free Fire and Call Of Duty : Mobile.