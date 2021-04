Český obchod s teniskami a streetwearem Queens, který se na začátku roku spojil s největším konkurentem Footshopem, má nového CEO. Firmu bude od poloviny dubna řídit Tomáš Bӧhm, dosavadní ředitel velkoobchodu MyFood patřící pod český Rohlík.

Značka Queens, která stála u zrodu tuzemské teniskové scény, je na trhu už od roku 2003. Za tu dobu se stala v oblasti streetwearu pojmem a za sebou má velice úspěšné kolaborace. Od začátku letošního roku je členem skupiny Footshop, lídra v online prodeji streetwear módy ve středoevropském regionu. Nový CEO Queensu Tomáš Bӧhm přebírá vedení po Lence Ondruchové a na silné značce, kterou se svým týmem vybudovala, plánuje stavět i v budoucnu.

„Má vize pro Queens stojí na třech pilířích. Za prvé chci stavět na silné značce, kterou tým kolem Lenky Ondruchové perfektně budoval posledních 17 let. Za druhé plánuji využít synergií s Footshopem k efektivnějšímu fungování obou firem a společnému řízení portfolia značek v nabídce, aby se vhodně doplňovaly a mohly vedle sebe růst. A konečně za třetí se chystám připravit Queens na mezinárodní expanzi. Zde chci opět využít know-how Footshopu, který si tím už prošel, a díky tomu se nám vstup na další zahraniční trhy podaří zvládnout mnohem lépe a rychleji,“ popisuje Tomáš Böhm, nový CEO Queensu.

S akvizicí nového CEO Queensu pomáhala agentura Wolfhunt. Tomáš Bӧhm přichází ze skupiny Rohlík, kde měl na starosti kompletní akvizici a řízení velkoobchodu MyFood, který Rohlík koupil od společnosti Sklizeno v roce 2020. Předtím působil v Googlu jako Product Marketing Manager for Consumer Payments in CEE se zaměřením na rozvoj služby Google Pay na regionálních trzích, nebo jako Strategic Marketing Director v mezinárodní společnosti Up.

„Po akvizici Queensu bylo klíčové najít správného leadera, který naváže na práci zakladatelky, jako lodivod povede firmu a bude ji rozvíjet ať už na existujících či nových trzích. Tomáš je profík s relevantními zkušenostmi a tahem na branku. Jeho sportovní mentalita s chutí vítězit a nikdy se nevzdávat je tou správnou kombinaci pro úspěch v náročné roli CEO,“ komentuje nástup nového kolegy Martin Katzer, COO Footshopu.