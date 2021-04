Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) spustil kampaň proti zákonu k povinným kvótám na české potraviny. Úvahy o jejich zavedení se objevují už několik let, letos v lednu je poslanci schválili. Úprava však neprošla horní komorou parlamentu a senátoři ho v polovině března vrátili. Zákonodárci by se jím měli nově zabývat 13. dubna.

„S myšlenkou zavedení potravinových kvót si poslanci v parlamentu pohrávají už několik let. Celou dobu jsme se snažili zákonodárce přesvědčovat, jaké následky přinesou, abychom bránili zájmy českých zákazníků. Teď, když je zákon těsně před schválením, jsme se rozhodli připravit kampaň a upozornit občany, tedy voliče, co jim reálně hrozí. Považujeme to za poslední možnost, jak této zvrácenosti zamezit. Účelem zákona totiž není nic jiného než přihrát peníze několika málo agrobaronům bez ohledu na dopady na širokou veřejnost,“ sdělil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) od začátku upozorňuje na to, že zavedení kvót by znamenalo zdražení potravin, snížení jejich výběru a dostupnosti. Současně může vyvolat reakci Evropské unie a možná protiopatření ze strany jiných zemí. Soběstačnost České republiky v oblasti potraviny se navíc pohybuje na úrovni asi 40ti procent, ale podle návrhu zákona by podíl českých potravin na pultech obchodů musel dosáhnout až 73 procent. “A proto jsme se v momentě, kdy přestaly fungovat argumenty u poslanců, rozhodli na zvrácenost tohoto zákona upozornit i veřejnost,” doplnil Prouza.











Kampaň, která cílí na všechny dospělé občany ČR, upozorňuje, že pokud budou kvóty schválené, přijde doba, kdy vybrané potraviny přestanou být k dispozici. „Vybrali jsme pět komodit – okurku, rajče, mořskou sůl, chilli papričky a paštiku. Z celkového počtu více než 120 kategorií potravin, které jsou v návrhu zákona, jsme vytvořili mix, a to těch, které jsou standardní součástí české kuchyně a také absurdit typu chilli papričky anebo sůl. V jejich případě poukazujeme na nesmysly typu ‚české chilli papričky neexistují‘ anebo ‚česká sůl neexistuje‘,“ popisuje Miroslav Dinga, managing partner DDeM, která je autorem konceptu.