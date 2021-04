V sobotu 17. dubna se uskuteční pohřeb Jeho královské Výsosti Prince Philipa, vévody z Edinburghu. Televize Nova tak od 15:20 zařazuje do vysílání přímý přenos této smuteční události, která proběhne na hradě Windsor.

Podle agentury Reuters je pravděpodobné, že se bude jednat o komorní událost, kvůli omezením proti pandemii a princově tradičnímu odporu k velkým ceremoniálům. Diváky ze studia TV Nova provede Lucie Borhyová a Rey Koranteng společně s významnými hosty.

Princ Philip zemřel v pátek 9. dubna ve věku 99 let na hradě Windsor. V britských dějinách nikdo nestrávil po boku úřadujícího panovníka tolik let. S Alžbětou byli svoji 73 let, z toho 65 let coby královna a princ.