Výrobce minerálních vod Ondrášovka oznamuje ukončení dlouhodobé spolupráce s organizátory dětského fotbalového turnaje Ondrášovka Cup. Hlavním důvodem je aktuální fotbalová kauza, ve které jsou organizátoři turnaje v podezření z podvodu při čerpání dotace krajského úřadu Hradce Králové.

Ondrášovka podporuje dětský fotbalový turnaj Ondrášovka Cup již devět let.Turnaj každoročně motivuje k aktivnímu sportování děti napříč celým Českem. Letošní ročník, jehož finálová kola se odehrají v případě, že to covidová omezení umožní, bude poslední pod jménem tohoto výrobce minerálních vod z obce Ondrášov v podhůří Nízkého Jeseníku.

Důvodem ukončení spolupráce je podle majitele Ondrášovky, společnosti Kofola, případ, který se poprvé objevil počátkem února v médiích. Spolek organizující turnaj pro mladé fotbalisty je předmětem šetření Královéhradeckého kraje kvůli údajnému dotačnímu podvodu. Ten souvisí s půlmilionovou dotací na loňský finálový turnaj v Hradci Králové. Okolnosti případu i jeho opakované mediální zařazení mezi aktuální kauzy českého fotbalu dovedlo vedení společnosti k rozhodnutí ukončit s organizátory turnaje spolupráci.

„Podporu dětského fotbalového turnaje jsme vnímali jako podporu aktivního sportování tisíců dětí. To považujeme za velmi důležité. Současná kauza s podezřením na dotační podvod a celé dění okolo ní nám ukázalo, že do takového fotbalového prostředí nepatříme. Začínáme hledat jiný způsob, jak podpořit sportování dětí na čerstvém vzduchu. S Ondrášovkou máme letos v plánu zajímavé a společensky prospěšné aktivity. Než proběhne a než se český fotbal očistí od podobných případů, nebudeme se s ním spojovat,“ uvedl ke konci spolupráce majitel společnosti Kofola Československo Jannis Samaras.

Ondrášovka Cup je celorepubliková soutěž pro žákovské fotbalové týmy od osmi do třinácti let. Nejlepší celky z kvalifikačních kol hrají finálové turnaje jednotlivých kategorií. Celkem se do akce v loňské roce zapojilo 16 tisíc dětí.