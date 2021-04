U příležitosti jubilea si značka připomíná důležité momenty své historie. V rámci kampaně k výročí mají spotřebitelé možnost soutěžit o finanční výhry.

Narozeniny Milky připadají na 24. dubna, kdy byla roku 1901 značka registrována v Německu. Stodvacáté narozeniny si značka připomíná po celém světě. „Letošní rok je pro nás oslavou značky, a proto bychom se o radost z tohoto významného jubilea chtěli podělit s našimi spotřebiteli. I když slavíme my, chceme naopak dárky rozdávat a v naší soutěži umožnit lidem splnit si své sny a přání. Třeba i ta nevyřčená při sfoukávání svíček na narozeninovém dortu,” přibližuje Lenka Čermáková, marketing manažerka značky Milka.

V rámci oslav letošního jubilea se mohou lidé zapojit do spotřebitelské soutěže o finanční výhry. Stačí koupit jakýkoliv Milka produkt a nahrát účtenku z nákupu na www.milka.cz. Na tři vylosované čeká výhra ve výši 120 000 korun, za kterou si vítězové mohou splnit svá přání a sny. Soutěž probíhá od 12. dubna do 30. května.

V kampani značka sází vedle in-storové aktivace formou spotřebitelské soutěže také na další komunikační nástroje a aktivity. Komunikace na sociálních sítích se ponese během dubna a května v narozeninové atmosféře a fanoušci Milky se zde budou moci zapojit do dalších soutěží. Rozdávat dárky bude značka i v rámci PR komunikace. Ve spolupráci s vybranými lifestylovými portály bude probíhat řada soutěží o balíčky cen a produktů. Narozeninová přání pomohou plnit i ambasadoři kampaně, kteří na svých kanálech kampaň podpoří. „Srdcem značky je jemnost a o tu se chceme podělit i v rámci letošních oslav. Oslovit široký okruh lidí, spojovat je, přinést jiskru do našich všedních životů. To je základ kampaně ke 120 letům Milky,” doplňuje Čermáková.

Dlouhá historie s ikonickou fialovou krávou

Rodištěm značky je Švýcarsko a její název je tvořen zkratkou dvou německých slov „Milch“ a „Kakao“. Svůj původ má Milka v přírodě kopcovitých Alp a k výrobě čokolády používá výhradně mléko pocházející z 1300 malých lokálních farem v Rakousku a Německu chovajících průměrně 60 krav. Symbol krávy spolu s alpskou krajinou je s Milkou spojen od jejího vzniku v roce 1901, kdy byla první tabulka čokolády prodána v Německu.

Na papírovém obalu byl vyobrazen pastevec s tímto zvířetem v kopcovité krajině. Obal už tehdy nesl typickou fialovou barvu, ale až roku 1964 se známý lila odstín stal oficiální barvou značky. V roce 1972 měla reklamní agentura Young & Rubicam za úkol osvěžit branding značky a udělat z kravičky centrální postavu všech obalů a kampaní. To se povedlo a v následujícím roce Milka kravička absolvovala také debut v televizní reklamě.

Původní obal čokolády Milka z roku 1901

Se značkou je spojena i pestrá nabídka produktů, kterou už dávno netvoří pouze klasické tabulkové čokolády. První výrazný milník v tomto ohledu přišel už v roce 1926, kdy byla představena speciální sezonní nabídka vánočních a velikonočních produktů. Roku 1977 se vývoje dočkaly i tabulkové čokolády, které byly vedle tradiční 100g varianty nově k dostání i ve vyšších gramážích.