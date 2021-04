Česká pobočka organizace Greenpeace spouští téměř pětiměsíční kampaň, digitální plavbu po světových oceánech. Aktivita je součástí globální podpory dohodě o oceánech, která se bude v srpnu diskutovat na půdě OSN. Greenpeace usilují o to, aby 30 procent volných moří bylo součástí systému ochranných rezervací.

Kampaň bude probíhat především na sociálních sítích a na stránkách www.zachranmeoceany.cz. Účastníci a účastnice českého projektu budou sledovat cestu virtuální lodi Greenpeace z německého Hamburku přes několik zastávek – Arktidu, Antarktidu, Indický oceán, Amazonský korálový útes a Sargasové moře – které posádka Greenpeace v uplynulých dvou letech navštívila a dokumentovala v rámci svých námořních expedic.

Digitální plavba se zakončí v New Yorku, kde kampaň za ochranu oceánů vyvrcholí v srpnu na summitu OSN, který se bude zabývat globální dohodou o oceánech. Dohoda by měla vytvořit síť mořských rezervací, které ochrání alespoň 30 procent volných moří před destruktivními dopady lidské činnosti. Jedná se především o těžbu nerostů a průmyslový rybolov.

Během digitální plavby se lidé budou moci zapojit do nejrůznějších aktivit a dozví se důležité informace o životě v oceánech i o hrozbách, kterým nyní oceány čelí. V první fázi, která bude sloužit jako fáze zahřívací před samotnou plavbou, si například budou moci lidé připomenout minulé úspěchy v kampani za ochranu života v oceánech, mezi něž patří například zákaz komerčního lovu či zákaz vyhazování toxického a radioaktivního odpadu do oceánů. Mohou také zvolit maskota celé plavby a zamyslet se nad otázkou, co by si na dlouhou plavbu vzali s sebou.

Na adrese www.zachranmeoceany.cz zatím lidé naleznou výzvu za vytvoření oceánských rezervací, kterou podepsaly už téměř 4 miliony lidí po celém světě. Na konci dubna, kdy se digitální kampaň Greenpeace přesune do Arktidy, se na stejné webové adrese spustí interaktivní platforma s informacemi o problémech, kterým čelí světové oceány i s možnostmi, jak se zapojit do kampaně za jejich ochranu.

Koncept sítě mořských rezervací na ploše alespoň 30 procent volných moří představila organizace Greenpeace v roce 2006. Tuto myšlenku podporují nejen vědci a odborníci na oceány, ale i řada politiků a světových států. Debata o vytvoření sítě mořských rezervací se díky tomu dostala až na půdu OSN.

Do kampaně jsou zapojeny i skutečné lodě Greenpeace. V těchto dnech například protestuje posádka lodi Rainbow Warrior v Tichém oceánu proti plánům na těžbu nerostů na mořském dně.