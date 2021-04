Novým členem APRA se stala agentura Epic PR. V současné době APRA sdružuje 19 českých i zahraničních PR agentur působících na zdejším trhu.

Epic PR se zaměřuje na klienty z oblasti práva, financí, IT, health care a průmyslu. Poskytuje komunikační poradenství a realizuje integrované projekty v oblastech public relations, sociálních sítí a influencer marketingu. Agenturu, v jejímž čele stojí Ondřej Tesař a Robert Hladil, v současné době tvoří deset konzultantů a mezi její klienty patří například Skupina Saint-Gobain, Synlab, Trinity Bank, SAB Finance, Anect či Noerr.

„Jsme rádi, že řady asociace rozšířila další dynamická agentura a těšíme se, že se aktivně zapojí do našich projektů,“ uvedl Patrik Schober, předseda výkonné rady APRA. Problematiku členů APRA má na starosti Martin Jaroš z agentury Ewing, který je ve vedení APRA nováčkem. Generálním shromážděním byl v polovině února zvolen do výkonné rady a nahradil tak dosavadního člena Jakuba Hrabovského. Jeho hlavní náplní jsou především aktivity pro řádné a přidružené členy. „Roli APRA, jako profesní asociace, považuji za velmi důležitou, a to nejen z pohledu prestiže, ale především důvěryhodnosti. Z mého pohledu by členství mělo být otázkou profesní cti a odpovědnosti. Deklarací, že bereme podnikání v oboru vážně a záleží nám na tom, jak budou podmínky na trhu vypadat. Jako PR profesionálové čelíme a do budoucna budeme čelit celé řadě výzev a u mnoha z nich dává smysl řešit je společně,” doplňuje Martin Jaroš.

„Členství v APRA je pro nás důležitým milníkem na naší cestě. Sdílení zkušeností v rámci oboru je zásadní pro další rozvoj agentury, ale i pro celé české PR. Těšíme se, že k tomu budeme moci aktivně přispět,“ říká Ondřej Tesař, Managing partner agentury Epic PR.