V minulém roce bylo v České republice dokončeno či rozšířeno 23 projektů nákupních retail parků s celkovou obchodní plochou téměř 55 tisíc metrů čtverečních. Jejich výstavba byla loni nad desetiletým průměrem. Souhrnná plocha všech retail parků v Česku tak překročila hranici milionu čtverečních metrů.

Výstavba retail parků se nyní zaměřuje především na menší města do 40 tisíc obyvatel, nejvíce se loni stavělo ve Středočeském kraji. Vzhledem ke svému zaměření na prodejny nezbytného zboží a vstupu do obchodů rovnou z parkoviště jsou nákupní parky odolné a daří se jim i za koronavirové krize, těší se proto zájmu developerů i investorů. Zjištění přinesla analýza realitně poradenské společnosti Cushman & Wakefield.

Přibylo čtrnáct nových

Pojem retail park označuje maloobchodní projekt na okraji města, obvykle napojený na prodejnu některého potravinového řetězce, který nabízí vždy alespoň tři obchody především se zbožím denní potřeby, se samostatnými vchody a společným parkovištěm. V průběhu roku 2020 u nás nově vzniklo či bylo rozšířeno 23 takových projektů s celkovou obchodní plochou téměř 55 tisíc metrů čtverečních. Z více než tří čtvrtin (77 procent) se jednalo o nově vystavěné projekty, těch vzniklo 14. V 19 procentech šlo o rozšíření stávajících projektů, čtyři procenta představovala přestavba supermarketů či hypermarketů na retail parky. Celkově tak Česko nyní disponuje více než 250 nákupními parky.

Od posledního stavebního boomu v roce 2009, kdy bylo nově dokončeno zhruba 80 tisíc metrů čtverečních retail parků, se v následujících deseti letech ročně dokončovalo v průměru 42 tisíc čtverečních metrů, loňský rok je tedy nadprůměrný.

„Oproti předchozím letům se dá rok 2020 co do objemu nové výstavby hodnotit jako velmi silný. Retail parky jsou v současnosti pro developery a investory atraktivním konceptem. V loňském roce tak jejich výstavba dokonce převýšila development klasických obchodních center,“ Martin Kubín, associate a vedoucí týmu nákupních parků a pozemkových transakcí v industriálním týmu Cushman & Wakefield.

Nakoupit cestou domů z práce

Největším loni otevřeným retail parkem je RP Kolín Ovčáry s plochou 7 500 metrů čtverečních (bez započtení plochy supermarketu). Právě ve Středočeském kraji se loni retail parků vystavělo nejvíce – přes čtvrtinu celkové loni vzniklé plochy.

„Jedním z důvodů je dojíždění za prací do metropole, ať už z nových rezidenčních oblastí kolem Prahy, nebo ze vzdálenějších míst Středočeského kraje. Tamní skupiny obyvatel pracující v Praze představují významnou kupní sílu – dosahují vyšších příjmů a do zaměstnání dojíždějí autem. Zboží denní potřeby tak nakupují v dobře dopravně dostupných místech cestou domů z práce – ať už v blízkosti svého bydliště, nebo při opouštění Prahy. To nahrává vzniku nových retail parků v jejím širším okolí, loni například v Unhošti či Vestci,“ doplňuje Kubín.

Retail parky dokončené v roce 2020 v České republice podle krajů

Kraj Podíl Středočeský kraj 27 % Jihočeský kraj 18 % Zlínský kraj 15 % Liberecký kraj 11 % Ústecký kraj 8 % Pardubický kraj 7 % Jihomoravský kraj 7 % Hlavní město Praha 4 % Moravskoslezský kraj 2 % Karlovarský kraj 1 % Zdroj: Cushman & Wakefield

V centru pozornosti jsou menší města

Unhošť a Vestec jsou přitom mezi lokalitami, kde retail parky loni vznikly, spíše výjimkou, pokud jde o velikost měřenou počtem obyvatel. Obě jich mají méně než 5 000, což pro vznik nákupního parku obvykle není dostatečná kupní síla. Projekty zde vznikly opravdu především díky velkému množství obyvatel bližších či vzdálenějších obcí každodenně tudy projíždějících cestou do práce a z práce. Typičtěji retail parky loni vznikaly v následující kategorii obcí od pěti do 12,5 tisíce obyvatel, nejčastěji pak v okresních městech s 25 až 40 tisíci obyvatel.

Retail parkům se daří i přes krizi

Oproti nákupním třídám v centrech měst a obchodním centrům mají nákupní parky několik výhod, díky nimž se jim dobře daří i v době koronavirové krize, kdy jiné maloobchodní koncepty trpí především opakovaným uzavíráním provozu z důvodu vládních nařízení. Svým zaměřením hlavně na prodejny nezbytného zboží (potraviny, drogerie, lékárny, domácí potřeby či chovatelské potřeby), jich poměrně velká část zůstává otevřena bez omezení.

Obliby retail parků a jejich výhod v podobných situacích si samozřejmě všímají také samotní retaileři. I ti, kteří dosud působili hlavně v klasických obchodních centrech, nyní při plánování expanze či relokace často zvažují umístění prodejny v nákupním parku.

„Nájemcům retail parky obvykle přinášejí nižší nájmy a úsporu i na dalších nákladech – třeba za společné prostory, jež zde nejsou. Naopak v obchodním centru můžou nájemci těžit z jiných výhod, například z množství impulsivních nakupujících, které sem přilákají i ostatní maloobchodní a volnočasové koncepty, zatímco nákupní parky jsou orientované především na cílené nákupy. Každý z typů maloobchodních projektů má svoje pro a proti, každopádně retail parky v Česku jsou a nadále budou populární mezi zákazníky, retailery, investory i developery,“ uzavírá Kubín.