Značka tenisek Converse All Stars se rozhodla během měsíce Země otevřít virtuální obchod Renew Labs Store ve Velké tichomořské skvrně v Tichém oceánu.

Velká tichomořská skvrna obsahuje 80 miliónů tun plastu na ploše velké 1,6 kilometrů milionu kilometru čtverečních (asi trojnásobek rozlohy Francie) a přibližně každých deset let se její plocha zdvojnásobí. Značka Converse All Stars se proto rozhodla podpořit ekologický aktivismus a vytvořily virtuální Renew Labs store, jehož cílem je zavřít co nejdřív, díky odstranění odpadu, na kterém stojí.

Cílem projektu je rozšířit povědomí o Velké tichomořské odpadkové skvrně a pomoci k jejímu odstranění. Prototypy nejsou určené k prodeji, ale budou použity k získání finančních prostředků na vyčištění Tichého oceánu. Každý, kdo přispěje skrze virtuální store na neziskovou organizaci Take3.org, bude zařazen do losování o exkluzivní prototyp ekologických tenisek. Každý „prodaný“ model bot tak pomůže odstranit odpad a zavřít store, který na něm stojí. „Exkluzivita patří mezi ty nejlepší motivace pro zákazníky. A není nic exkluzivnějšího než tyto prototypy,“ říká Miguel Carrilo, marketingový ředitel Converse. „Než abychom podporovali další nadspotřebu, vytvořili jsme kanál, prostřednictvím kterého víme pomoci planetě i udržitelnosti.“

Renew Labs store je vytvořen pomocí 360° virtuální reality, která dává návštěvníkům z celého světa možnost stát a nakupovat na ostrově z plastu uprostřed oceánu. Store se zavře, až se vybere dostatečné množství finančních prostředků na úklid odpadu, na kterém Renew Lab stojí. Ve virtuálním storu jsou představeny nejnovější prototypy udržitelné kolekce Converse. Všechny prototypy ikonického modelu Chuck 70 vznikly pomocí nejnovějších technologií, například inkoustu vytvořeného z nečistot v ovzduší, barviva z kořenů rostlin nebo barviv z bioluminiscenčních mikrobů.

Converse store na Google Maps