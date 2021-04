Novým mluvčím skupiny PPF se stal Leoš Rousek. Kromě komunikace s médii bude mít na starost rozvoj investorské a byznysové komunikace PPF.

Rousek do PPF přechází ze společnosti Home Credit International, v níž od začátku letošního roku pracoval jako senior researcher v oblasti vztahů s investory a externí komunikace. Dosavadní tisková mluvčí Skupiny Jitka Tkadlecová se nyní plně zaměří na vztahy s médii a veřejností Nadace The Kellner Family Foundation a školy Open Gate. Externí komunikaci pro tyto neziskové subjekty se Jitka Tkadlecová věnuje po celou dobu svého působení v PPF.

Se skupinou PPF spolupracoval Rousek jako nezávislý konzultant v oblasti médií a vztahů s investory už před příchodem do pražského ústředí společnosti Home Credit International. Této poradenské činnosti se naplno věnoval od roku 2019. Do té doby více než 20 let působil jako ekonomický novinář. Vedl kancelář tiskové agentury Dow Jones Newswires v Moskvě a Praze, poté pracoval jako seniorní korespondent listu The Wall Street Journal pro střední a východní Evropu.

V tuzemsku následně působil více než dva roky v mediálním domě Economia jako hlavní ekonomický analytik Hospodářských novin. V té době také začal publikovat autorský newsletter o investicích a správě majetku, nejprve pod názvem Peníze Leoše Rouska a později Výnosy Leoše Rouska.

Rousek je absolventem Columbia University v New Yorku, kde získal magisterský titul v oboru mezinárodních vztahů. Před tím studoval rok na americké univerzitě Bard College v Annandale-on-Hudson ve státě New York, na kterou nastoupil po bakalářských studiích anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.