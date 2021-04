Pivovar Budějovický Budvar si v tendru na mediální agenturu vybral Publicis Groupe. Komunikační skupina pro jihočeský pivovar nově zajišťuje nákup a plánování offline i online médií s důrazem na data a flexibilitu investic. V pozici mediální agentury střídá Mindshare (GroupM).

Publicis Groupe pro Budějovický Budvar navrhla novou mediální strategii postavenou na flexibilním plánování mediálních investic, datech a propojení dvou klíčových mediatypů: televize a online. Při plánování kampaní tak bude Budvar nově pracovat s „screen planningem“, omnikanálovou strategií založenou na optimalizaci frekvence a zásahu různých věkových segmentů cílové skupiny napříč televizí a online. Využije také datové cílení na regiony a domácnosti. Pro dosažení maximální efektivity kampaní pak Publicis Groupe pro Budvar připravila flexibilní mediální plán, ve kterém je jen část ročního rozpočtu. Díky tomu bude možné optimalizovat mediální investice podle výsledků předchozích kampaní a aktuálního vývoje na trhu.

K měření kampaní bude Budvar mimo svůj pravidelný „tracking“ výkonu značky využívat i analytické nástroje Publicis Groupe jako je BrandOn či Star Track a plánuje rovněž nasazení ekonometrického modelování. To dokáže vyhodnocovat dopad kampaní nejen z hlediska mediálních a brandových parametrů, ale rovněž analyzovat dopady externích faktorů jako je komunikace konkurence, situace v tržní kategorii, počasí apod. V plánu je i datová spolupráce s e-retailery, která umožní vyhodnocení kampaní až do úrovně uskutečněných nákupů.

„Naší ambicí je pomoci Budějovickému Budvaru v naplnění dlouhodobé komunikační strategie. Budvar výrazně podporuje rozmanitost českého pivovarnictví, vaří různá piva různých chutí, ale všechna mají jedno společné: poctivost a kvalitu. A to je to, co chceme společně podpořit. I díky naší datové expertíze. Střednědobou vizí je proto například vytvořit pro Budvar na míru datový dashboard, ve kterém najde na jednom místě veškerá kampaňová i obchodní data. Toto řešení již využívá řada našich klientů a významně usnadňuje rozhodování o budoucích kampaních,“ říká Martin Požárek z Publicis Groupe, jehož tým má klienta na starost.

„Práce s daty a efektivita investic je, nebo by v současné době měla být, pro každého klienta zásadní. Věříme, že nám v tom agentura i její nástroje výrazně pomohou. Společně pracujeme na systémech vyhodnocování, které budou co nejvěrohodněji reportovat dopady kampaně, respektive jejích částí. To nám umožní kampaň nadále optimalizovat a co nejefektivněji investovat náš rozpočet. Není to ale jen o číslech – jsem přesvědčena, že máme postavený silný tým, který rozumí našim cílům i cestě, kterou jsme pro jejich dosažení zvolili, a že potáhneme za jeden provaz,“ říká Gabriela Kudrnáčová, marketing manager pro tuzemský trh národního pivovaru Budějovický Budvar.