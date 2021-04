Význam online aktivit pro firmy dramaticky roste a zapojení do internetového světa může být otázkou přežití. Bohužel s překotným růstem bývají spojené i nereálné představy všespásného řešení.

Méně zkušené digitální týmy mohou dostat do vleku impulzivních rozhodnutí, které firmu finančně vyčerpají, a přesto ji nedostanou na „displeje“ zákazníků.

Problém, kterému online marketing čelí, je paradoxně laická znalost oboru. Většina lidí se pravidelně setkává s tím, jak fungují e-shopy, zákaznické zóny, fanouškovské stránky i reklamy. Díky tomu pak může ve firmě vzniknout představa, že k tomu, aby firma začala s online marketingem, není potřeba dělat nějaké podrobnější analýzy a vymýšlet speciální strategii. Prostě vytvoříme e-shop, začneme dávat na Facebook příspěvky a spustíme nějakou reklamu. Co se může pokazit?

Situace pak často vypadá následovně. Udělá se redesign webu pod taktovkou interního IT. Marketing zastřeší grafiku a základní obsah na webu. Na online tým přicházejí požadavky ohledně všech možných technických vymožeností spojených s automatizací, propojením na CRM databáze, e-mailing, informační systém a skladové hospodářství. Samozřejmostí bude zákaznická zóna, personalizované zobrazování cenových a dodacích podmínek. Taky určitě padne výborný nápad, že by se to celé mohlo rovnou rozšířit i pro expanzi do zahraničí. A určitě se to všechno zvládne během pár týdnů, protože na trhu existuje spousta softwarových řešení, která slibují snadnou implementaci.

Jenže pak přijdou komplikace. Implementace a propojení systémů nejde podle plánů, termíny se protahují a náklady rostou. Navíc se začne řešit otázka „Jak teď na tu naši online prezentaci přivedeme lidi?“. Často se udělá tendr na agenturu a ta se začne ptát: na cílovou skupinu, na úkoly, které řeší, a kde na webu odpovídáte na problémy, skryté motivy a obavy vašich zákazníků.

Bez jasné online strategie se necháváte neefektivně smýkat chaosem bez jasného cíle a priorit. Dejte si proto načas a vytvořte si online strategii. Plánujte své kroky alespoň na jeden až dva roky dopředu.

V této fázi pak přichází rozčarování, protože rozpočet už je vyčerpaný a zbývá tak akorát na inzertní náklady. Obsah na web nemá kdo psát, příspěvky na sítě už nikdo z firmy nedokáže vymyslet, protože po půl roce se vyčerpal celý tým nákupčích i obchoďáků křečovitým vymýšlením akcí a popisků novinek. Implementace analytiky na webu se odkládá ve prospěch ladění funkčnosti platby kartou, takže vůbec netušíte, co se na webu děje.

Tak jak tomu zabránit? Bez jasné online strategie se necháváte neefektivně smýkat chaosem bez jasného cíle a priorit. Dejte si proto načas a vytvořte si online strategii. Plánujte své kroky alespoň na jeden až dva roky dopředu. I když ještě nemáte web, nebo dokonalý obsah, zamyslete se nad tím, kde se vaši zákazníci pohybují, co je zajímá, jak jim požadovaný obsah dodáte, kde je oslovíte, jaké jsou vaše kapacity a co budete muset řešit externě.

Všechno musíte písemně pojmenovat a schválit si priority na úrovni managementu. Jedině tak nebude váš online tým honit desítky různých zajíců podle toho, jak zrovna koho napadne. Jedině tak zajistíte, aby vaše aktivity dávaly smysl.

Na všech úrovních firmy musíte pochopit, že jakékoli procesy se právě v online projevují obrovskou měrou a naopak online ovlivňuje komplexní fungování firmy. A to od logistiky přes správu databáze, způsobu předávání informací o produktech až po cenovou politiku.

Právě toto komplexní a strategické pochopení vám zajistí, že pro vaši firmu bude online znamenat vstup do moderního virtuálního světa plného tržního potenciálu.

Andrea Krejčí pracovala v nadnárodní bankovní společnosti a velkou část pracovní kariéry věnovala i vlastnímu podnikání. V agentuře H1.cz působila už v letech 2015 až 2017. Z pozice account managera se starala o značky Avon, Vodafone, Allianz nebo Košík.cz. Na další dva roky zakotvila na straně klienta, když se starala o marketing B2B společnosti Gumex. Tady projektově řídila spuštění nového webu. Po dvou letech se vrátila „na místo činu“, a to na pozici client service director. Jejím základním cílem je spokojenost klientů s perfektními službami Hájedničky.