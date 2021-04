Online projekt Driverama zahájí na trhu v Německu, do pěti let se rozšíří do dalších jedenácti evropských zemí. Akcionáři dají na expanzi stovky milionů eur.

V první fázi půjde podle Karolíny Topolové, generální ředitelky a předsedkyně představenstva Aures Holdings, provozovatele mezinárodní sítě AAA Auto, o 100 milionů eur. V druhé následně pak až o 400 milionů eur. „Koncept Driveramy využívá online výkupu a prodeje ojetých automobilů v západní Evropě s možností vykupovat i prodávat vozy koncovým zákazníkům přes hranice členských států EU. Vozy bude možné si nechat doručit, nebo si je vyzvednout na desítkách mikropoboček, které začnou vznikat v létě. Projekt Driveramy nevzniká na zelené louce. V uplynulých letech jsme do jeho technologické přípravy investovali 75 milionů eur,” uvedl předseda představenstva Driveramy Stanislav Gálik. Korporátními barvami nových poboček i celé vizuální identity budou žlutá a tmavě tyrkysová.

Driverama zahajuje svou činnost prostřednictvím výkupních aktivit a na začátku příštího roku zahájí prodej s nabídkou 5000 vozů v Německu. V následujících dvanácti měsících půjde na budování infrastruktury v klíčových zemích, kde Driverama odstartuje, 100 milionů Eur. Do roku 2025 rozšíří svoje aktivity do 11 dalších zemí. Tuto expanzi Aures Holdings a jeho akcionáři podpoří dalšími investicemi až do výše 400 milionů Eur. „Cílem je do roku 2025 vybudovat Driveramu jako největšího evropského online prodejce ojetých vozů,“ dodal Gálik.

Pokračování expanze v Polsku

Expanze prodejní sítě AAA Auto bude nadále probíhat zejména v Polsku, kde naváže na plány zpomalené pandemií. „Již koncem tohoto měsíce otevřeme novou pobočku s plným servisem v Lublinu v areálu Makro. Dále bude v květnu následovat zahájení provozu výkupní pobočky v Radomi v rámci nákupního centra M1. V létě začneme pracovat na rozšíření kapacity pobočky Zabrze. Stejně tak chystáme na podzim letošního roku výstavbu nové obchodní budovy v areálu naší pobočky Wroclaw. Rozšířili jsme i venkovní prodejní plochu a zvětšili nabídku vozů v regionu Varšavy,“ uvedla Karolína Topolová.

Skupina AURES Holdings za letošní první čtvrtletí prodala 15 200 vozů, z toho kvůli lockdownům v České republice a na Slovensku většinu právě online, což plány skupiny na expanzi urychlilo. „V současné chvíli jsou naše prodejny na našem hlavním trhu v České republice pro zákazníky uzavřené již téměř 4 měsíce, stejně jako na Slovensku. Naštěstí se nám daří stále zlepšovat efektivitu online prodeje vozů. V České republice jsme se již dostali až na zhruba 3 200 vozů prodaných online měsíčně. Na Slovensku je to již přes tisíc, což považujeme za velmi dobrý výsledek. Díky tomu, že v Polsku omezení maloobchodu zavedeno není, tento trh v rámci naší skupiny poprvé překonal Slovenský,“ popisuje Karolína Topolová.