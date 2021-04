Mladí řidiči jsou na silnicích až 2,5 krát rizikovější. Každý pátý majitel auta ve věku 18 let způsobí nehodu. V kampani proti agresivitě za volantem proto České asociace pojišťoven cílí na rizikové řidiče.

„Vždyť je tu padesátka, a ty jedeš snad minus dvacet,“ hlásí Tigran Hovakimyan v jednom z nových spotů, které v rámci kampaně Agresivita zabíjí představila Česká asociace pojišťoven. Cílí s nimi zejména na mladé řidiče, kteří jsou za volantem výrazně rizikovější. Videa mají s nadsázkou připomenout, jaké chování za volant nepatří. Z dat České asociace pojišťoven vyplývá, že přibližně každý pátý majitel vozu ve věku 18 let způsobí dopravní nehodu. U řidičů do 24 let je riziko, že způsobí nehodu, téměř 2,5 krát vyšší, než je průměrná nehodovost v ČR. Příčin dopravních nehod je celá řada a nadměrná agresivita je bezpochyby jednou z nich.

Nedomýšlení následků dělá z mladých řidičů mladé zabijáky

Jak ukázal průzkum, k agresivitě se nechá během jízdy vyprovokovat 82 procent řidičů do 29 let. Vadí jim cyklisté, pomalejší řidiči a bezdůvodná jízda ostatních v rychlém pruhu. Řada z nich se ale přiznala i k vlastním prohřeškům. Přes 80 procent z nich si občas nedělá starosti s maximální povolenou rychlostí, 60 procent se někdy záměrně tlačí na auto před sebou a polovina se přiznala i k předjíždění na poslední chvíli. Každý šestý dokonce zrychlí, jakmile se někdo snaží je předjet.

„V průzkumu navíc mladí respondenti hodnotili závažnost všech agresivních projevů na desetibodové škále vždy značně níž než zbytek populace. Zároveň však k sobě byli poněkud kritičtější a své nevhodné chování si uvědomují lépe než starší řidiči. Všechna tato čísla nám ukazují, že mladí si jen nedokážou spočítat, jaké následky může, byť občasné, nevhodné chování za volantem mít,“ shrnuje výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Nerozvážné mládí za volantem krotí prevence

Na mladé řidiče se zaměřila i kampaň České asociace pojišťoven Agresivita zabíjí, jejímiž partnery jsou Besip a Policie ČR. Série videí se stand-up komikem Tigranem Hovakimyanem coby agresivním instruktorem autoškoly s nadsázkou ilustruje, jak by se mladí při řízení rozhodně chovat neměli. „Chceme poukázat na to, jak hloupě může jejich bezhlavé jednání za volantem vypadat, a přesvědčit je, aby se podobného chování na silnici vyvarovali,“ vysvětluje Jan Matoušek. Režie nových spotů se ujal Pavel Soukup, autor seriálu #martyisdead, oceněného mezinárodní cenou Emmy.

„Mladé řidiče je vždy potřeba zaujmout, oceňuji proto styl, jakým se realizační tým se spoty vydal,“ míní Tomáš Neřold, vedoucí oddělení Besip Ministerstva dopravy. „S mladými je ale také potřeba pracovat individuálně. Velmi bych se proto přimlouval, aby příprava na reálné krizové situace měla větší prostor při výuce v autoškolách. Ať už v praxi, nebo pomocí takzvaných hazard perception videí, díky nimž se budoucí řidiči snáze naučí rozpoznávat nebezpečí,“ dodává. Podle Tomáše Neřolda by zkrotit ego za volantem mladým řidičům mohla pomoci i setkání s dopravními psychology, kteří mohou vysvětlit, jak při řízení pracuje hlava a jaké má každý z nás limity.

Dle statistik dopravní policie přibližně 133 smrtelných nehod ročně způsobí řidiči do 30 let a téměř 18 procent všech nehod zaviní řidiči s praxí do pěti let od získání řidičského průkazu. „Mladí řidiči jsou často nevybouření, neohleduplní a přeceňují své řidičské schopnosti. Dvacet osm hodin jízd v autoškole z nikoho zkušeného řidiče neudělá, závěrečná zkouška může být jen dílem náhody. Umět řídit auto dopředu nestačí, řidič musí umět reagovat a být i mentálně připraven na situace, které provoz přináší,“ říká ředitel služby dopravní policie ČR plk. Jiří Zlý. Dle jeho slov je důležité zapojení dopravních psychologů do procesu dalšího vzdělávání mladých řidičů a velký význam má i praktické vyučování techniky jízdy, při kterém se řidičům názorně ukáže, jak se chovat v krizových situacích. „Jsem nakloněn i tomu, aby se čas od času zveřejňovaly záznamy nesprávné jízdy, které v provozu zachytí policejní kamery. Takové záběry mohou sloužit jako účinná výstraha před hazardováním se životem,“ dodává plk. Jiří Zlý.