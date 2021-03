AKTUALIZOVÁNO Český miliardář a podnikatel Petr Kellner zemřel v sobotu při nehodě vrtulníku v aljašských horách. Informaci zahraničních médií o úmrtí šestapadesátiletého podnikatele, jehož investiční skupina PPF se loni v říjnu stala vlastníkem TV Nova, potvrdila ČTK mluvčí PPF Jitka Tkadlecová. Pohřeb se bude konat v úzkém rodinném kruhu.

„Pro člověka, který tak jako já miluje tvořit a stavět, je nejhorší vidět úpadek a destrukci. Zažil jsem to a viděl už několikrát. Pandemie všem bez rozdílu ukázala relativitu věcí, které jsme považovali za zásadní a neměnné. Díky tomu teď všichni víc přemýšlíme o tom, co je v životě skutečně důležité. Rodina, děti, zdraví, svoboda. PPF ani já v takovém přemýšlení nejsme výjimkou,“ napsal Kellner v úvodním slovu poslední zveřejněné výroční zprávy skupiny PPF za rok 2019.

Zamýšlel se také nad tím, proč ho ještě stále baví pracovat. „Baví mne přemýšlet a vymýšlet, jak věci udělat líp, jinak. Baví mne učit se a uspět. Vím, že k cíli nikdy nevede jen jedna cesta, a naplňuje mne hledat tu nejlepší,“ napsal. Zdůraznil také, že PPF by svět nikdy nedobyla bez kořenů v České republice. „Víme, že každá krize je současně příležitost a že problémy jsou od toho, abychom je řešili a překonávali. Život spočívá v tom, co skutečně děláme. Co naše práce přináší druhým. To skutečné, hmatatelné, co je vidět za námi, ve skutečnosti naznačuje, co bude před námi.“

„Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Petra Kellnera,“ uvedla mluvčí investiční skupiny PPF Jitka Tkadlecová. Během dne pak upřesnila, že řízením veškerých aktivit ve skupině byl dnes pověřen jeden z akcionářů Ladislav Bartoníček, který má pokračovat v Kellnerových plánech a vizích.

Při nehodě zahynulo pět lidí. Mezi oběťmi leteckého neštěstí má být kromě Kellnera i padesátiletý Benjamin Larochaix (trenér freestyle snowboardingu a zakladatel amatérského týmu Team PPF), dva z místních průvodců a pilot vrtulníku. Ve vážném stavu je jeden člověk. Skupina se v horách patrně chtěla věnovat heliskiingu, tedy lyžování, při němž jsou lyžaři vysazeni z vrtulníku.

Kellner byl majoritním vlastníkem investiční skupiny PPF Group, která investuje do řady odvětví a působí na třech kontinentech. Podle výroční zprávy společnosti za rok 2019 Kellner ovládal 98,93 procenta PPF. Časopis Forbes jej už 15 let řadí mezi nejbohatší lidi na světě, jeho majetek odhaduje na 293 miliard korun. V říjnu loňského roku završila PPF akvizici skupiny CME a stala se vlastníkem TV Nova. Transakci za 48 miliard korun předcházela regulatorní schválení Evropskou komisí, národními regulátory v některých zemích a akcionáři CME.