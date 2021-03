Podle auditu digitální komunikace zpracovaném v loňském roce britskou agenturou Redtorch pro Asociaci národních olympijských výborů (ANOC) je YouTube Českého olympijského týmu (ČOT) nejlepší na světě ve výkonnosti v přepočtu na počet obyvatel. V absolutním počtu fanoušků je lepší už jen USA.

Nejedná se o první ocenění digitální komunikace Českého olympijského výboru (ČOV). Po olympijských hrách v Pchjongčchangu se v průzkumu na vzorku takřka 3000 sportovců, 217 organizací a 95 partnerů ukázalo, že Český olympijský tým umí nejlépe zasáhnout své fanoušky napříč sociálními sítěmi. Podle počtu interakcí s obsahem byl tehdy na 4. místě na celém světě bez ohledu na počet obyvatel hned po fanoušcích Mezinárodního olympijského výboru a sociálních sítí Kanady a USA.

“Cítíme podporu sportovců a svazů. Obsah děláme s nimi, někteří přicházejí s vlastními nápady a komunikací a my je pouze produkujeme a dostáváme k lidem. Je pro ně prestižní být u nás na sítích. Z toho máme radost. Dorůstá generace, která si uvědomuje, že popularitu sportu máme ve svých rukou a že je dobré spolupracovat napříč sporty. Ještě pár let zpátky to tak nebylo,” uvedl šéf digitální komunikace ČOV Tomáš Houska.

„Samozřejmě každé takové ocenění nesmírně potěší a je to potvrzení toho, že naše digitální komunikace jde správným směrem. I Mezinárodní olympijský výbor si v nové strategii 2020+5 dal digitální komunikaci jako jednu ze svých hlavních priorit. I proto už nějakou dobu spolupracujeme s kanálem MOV Olympic Channel a vzděláváme v této oblasti i jiné státy. Cílem je udávat trendy v celosvětovém olympijském hnutí. Olympijské hry jsou náš společný produkt, musíme si ho hýčkat. Nestačí jen zabalit tašku, jet na hry a tam komunikovat s fanoušky. Proto podporujeme komunikaci sportů a sportovců celoročně,“ doplnil Houska.

Český olympijský výbor spustil svůj účet na Facebooku a Twitteru již v roce 2011, na olympijských hrách v Soči 2014 komunikační tým rozšířil a v intenzivní digitální komunikaci pokračoval i v dalších letech. Před olympiádou v Riu 2016 vzniklo oddělení Media House, které sdružuje všechny on-line platformy – sociální sítě, weby, aplikace. Media House dodává obsah i tradičním médií. Například v únoru 2021 Media House vyprodukoval 779 příspěvků napříč sociálními sítěmi.

ČOV využívá v digitální komunikaci zbrusu nový web, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube a LinkedIn, všechny pod názvem olympijský tým. Facebook má na 400 000 fanoušků, na YouTube sleduje Český olympijský tým více než 80 000 odběratelů „Chceme se posunout i dál, proto připravujeme pro olympijské hry v Tokiu novou platformu czechteam.tv, kde plánujeme studia s hosty, živé vysílání a více než 300 předtočených i nově vzniklých videí z průběhu her,“ uzavřel Houska.