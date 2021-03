V uplynulém roce využili zadavatelé internetovou reklamu v objemu 39,5 miliard korun. Oproti roku 2019 jde o nárůst o 15 procent. Odhady z loňského roku tipovaly jen 11 procentní růst. O rok dříve činil meziroční nárůst dokonce 20 procent (34,4 miliardy korun).

Na růstu se v absolutních hodnotách nejvíce podílela display reklama a reklama ve vyhledávání, programatický nákup display reklamy stoupl o osm procent. „Výzkum internetových inzertních výkonů kombinuje čisté ceny s ceníkovými, proto si troufnu odhadnout, že výkon online inzerce je v porovnání se skutečným výkonem ostatních mediatypů, ve skutečnosti mnohem silnější, než na první pohled ze srovnání vyplývá. Internet svým objemem atakuje reálné investice do televizní reklamy. Důvodem je, že ostatní mediatypy pracují výhradně s ceníkovými cenami,“ komentoval výsledky výzkumu Michal Hanák, předseda výkonné rady SPIR.

Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2020

Největší část inzertních výdajů připadá na celoplošnou reklamu, celkem 27 miliard korun v ceníkových cenách. Do display reklamy je započítána i reklama v obsahových sítích (zejména sítě Seznam Sklik, Google Ads a Facebook), RTB formou obchodovaná reklama a nativní reklama. Druhou nejpoužívanější formou reklamy je reklama ve vyhledávání, do které investovali inzerenti 11,3 miliardy korun v reálných cenách. Pro katalogové zápisy a řádkovou inzerci média deklarovala tržby 1,2 miliardy korun v ceníkových cenách.

Z celkové display reklamy měla největší podíl videoreklama s podílem 29 procent (7,7 mld. Kč), přičemž meziročně vzrostla o 11 procent a pro letošní rok je u ní odhadován růst ve výši devět procent. Nativní reklama tvořila 12 procentní podíl (3,11 mld. Kč), meziročně vzrostla o 16 procent a letos je u ní odhadován také devíti procentní růst.

Podíl mobilní reklamy (reklamy na mobilních zařízeních a reklamy cílené na mobilní zařízení ve vyhledávání a obsahových sítích) z celkové display reklamy činil 36 procent (10,1 mld. Kč), meziročně vzrostla o 22 procent a pro letošní rok je u ní odhadován deseti procentní růst. Objem reklamy na sociálních sítích potvrzuje expertní odhady hovořící o částce kolem 4,5 miliardy korun.

Programaticky obchodovaná reklama, která se týká prostoru v reklamních obsahových sítích a RTB způsobu prodeje, dohromady tvořila 62 procentní podíl z celé display reklamy (16,9 miliardy korun v ceníkových cenách) a meziročně vzrostla o osm procent. Letos se čeká růst o deset procent.

Podíl jednotlivých mediatypů v roce 2020

Pro porovnání velikosti inzerce za celé mediatypy byly použity údaje z monitoringu reklamních investic Nielsen Admosphere. Televize s 62,2 miliardami korun si udržuje dominantní postavení na reklamním trhu (podíl 47,6 %). Na online reklamu připadá 30,3% podíl (39,5 miliardy korun), loni činil podíl jen 27,5 procenta. Tisková inzerce dosáhla v loňském roce 17,2 miliardy korun a má 13,2procentní podíl na reklamních rozpočtech. Reklama v rádiu dosáhla výše 7,3 miliardy korun (5,6% podíl) a reklama mimo domov (OOH) utržila v loňském roce 4,4 miliardy (podíl 3,4 procenta).

Investice do mediálních kanálů vzrostly loni o 2,1 procenta na 69,8 miliardy korun. Investice do nemediálních kanálů poklesly loni o miliardu na 46,5 miliardy korun. „Důsledky pandemie lze vysledovat v mírném poklesu nemediálních výdajů zapříčiněném vládními omezeními. Zejména organizování eventů a dalších forem osobního aktivačního marketingu zaznamenalo silné propady. Pandemie má ale nejen své poražené, nýbrž i vítěze,” uvedl David Čermák, předseda sekce aktivačních agentur AKA. Výzkum podle Čermáka naznačil vyšší optimismus a vyšší ochotu zadavatelů ke zvýšení investic do nemediálních kanálů pro rok 2021.

Z hlediska dynamiky nemediálních investic se očekává propad zejména v shoppermarketingu a direct marketingu (u obou kategorií kolem deseti procent). Pokles o 7,2 procent vychází z průzkumu u eventů a dokonce o 16,1 procent v telemarketingu. „V roce 2021 budou bodovat věrnostní programy, neboť zadavatelé cítí silnou potřebu zvyšování loajality svých spotřebitelů „uvězněných“ na home/school office,” dodal Čermák.

Údaje pocházejí z průzkumu inzertního výkonu internetové reklamy, který pro SPIR realizuje agentura Median. Údaje za ostatní mediatypy poskytla společnost Nielsen-Admosphere.