Naslouchání lidi sbližuje, představuje svobodu, přehlušuje balast, říká značka hudební techniky a sluchátek Marshall v novém brandovém spotu s punkovou legendou v hlavní roli.

„Na naslouchání záleží, sbližuje nás a dává nám pocit, že někam patříme. Je to volba. Svoboda. Vytěsněte nudu, do háje s fanatiky i těmi, co šikanují. Naslouchejte průkopníkům. Najděte svůj hlas,“ pronáší svým nezaměnitelně zastřeným hlasem punková legenda Iggy Pop v nové reklamě značky Marshall. „A ať je vás slyšet! Protože změna je hlasitá,“ dodává do ticha a záběru na skupinu rozmanitých mladých rebelů a rebelek se sluchátky na uších.

Osobitý třiasedmdesátiletý zpěvák a herec svým projevem podtrhuje brandové sdělení spotu. Sám za svou dlouhou kariéru několik bariér – a nejen těch hudebních – probořil. Ostatně i produkty Marshall byly u několika hudebních revolucí. „Marshall spolupracuje s Iggym od začátků. Najděte si jeho vystoupení se Stooges na Grande Ballroom v Detroitu v roce 1969. Na záběrech je Marshall hned za ním,“ řekl pro server Muse A. M. Sekora, brand creative director v Marshall.

Klip režírovaný Kevinem Castanheriem a produkovaný agenturou Dog Eat Dog se z většiny natáčel před začátkem pandemie ve Velké Británii, Miami a Stockholmu. Ukazuje ikonickou atmosféru a momenty spojené s hudbou uplynulých dekád, od punku po reggae, vizuály plné nadšení, odhodlání i tísně, lidi bez ohledu na barvu pleti, orientaci či identitu. „Myslíme si, že sdělení i vizuály dávají prostor lidem, kteří nemusejí povšimnuti, přijati nebo pochopeni. Ideálně spot inspiruje další generaci dětí, kteří chtějí být slyšet,“ říká k tomu režisér Castanheira.

Pro Iggyho Popa to rozhodně není první role, jako herec se účastnil více než šedesáti projektů od hudebních filmů po Star Trek. I v reklamách se objevuje relativně často. Zatím naposledy podpořil koncem loňského roku britský server pro nákup zájezdů On the Beach od agentury Uncommon, kde ujišťuje jeho potenciální klienty, že „lockdown loco“ jednou skončí a užijí si dovolenou snů.