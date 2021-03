Výrobce eko drogerie, eko kosmetiky a produktů pro ekologickou domácnost Tierra Verde má nové spolumajitele, manželé Zuzanu a Jannise Samarasovi. Menšinový podíl současně získává Jan Čillík, CEO firmy zodpovědný za provozní část. Původní spolumajitelé Martin Dokoupil a Tibor Schätzel zůstávají i nadále společníky a stejně jako Samarasovi vlastní přibližně třetinový podíl.

Hlavní podnikatelskou aktivitou Jannise Samarase je společnost Kofola, do jejíž struktury patří i síť freshbarů a salaterií UGO nebo tradiční český výrobce bylinných čajů a směsí z léčivých rostlin Leros. „Jsem rád, že jsme s mojí ženou dostali příležitost spolupodílet se na příběhu Tierry. Je to skvělá firma s velmi dobrým týmem a krásnými výrobky. Kéž by více firem mělo podobnou filosofii a cíle. Jsou pro mne inspirací. Ekologie, udržitelnost a cirkulární ekonomika jsou témata, která řeším každý den, ale poprvé mám šanci zažít firmu, která má ve svém DNA tyto hodnoty od samého prvopočátku.” říká Jannis Samaras.

Všichni vlastníci se domluvili na pokračování v cestě, která je nastavená. Současný spolumajitel firmy Martin Dokoupil ke změně ve struktuře majitelů dodává: „Jsem rád, že ve chvíli, kdy jsme řešili majitelskou strukturu, se ozvali právě Zuzka s Jannisem. Mimo jiné naši dlouholetí zákazníci a fanoušci produktů Tierra Verde. Jsou to lidé, kteří nejen sdílí, ale také žijí naše hodnoty. Těším se, že budeme mít nově k dispozici nejen Jannisovy podnikatelské zkušenosti, ale také Zuzčinu moudrost a kreativitu. Pro Tierra Verde je klíčové, že příchodem Zuzky, Jannise a Honzy, máme na palubě majitelů skupinu pěti lidí, kteří mají různou životní zkušenost, talenty i temperament a současně sdílí hodnoty a cíl.“

Společnost TIERRA VERDE byla založená roku 2008, kdy začala s prodejem mýdlových ořechů na praní. Od té doby rozšiřuje každoročně své portfolio a dnes z eko drogerie nabízí produkty jak na praní, úklid, tak i na nádobí. Minulý rok vstoupila na kosmetický trh s novou řadou šamponů, mýdel a sprchových gelů. V sortimentu jsou produkty i pro zero-waste domácnost i produkty z recyklovaných materiálů. V roce 2017 společnost uvedla na trh koncept bezobalových stáčíren, které jsou nyní pro zákazníky dostupné na více než 300 místech v České republice i na Slovensku. Jako první česko-slovenský výrobce drogerie získala mezinárodní certifikát Ecogarantie. V současné době pracuje ve společnosti Tierra Verde 70 lidí a její obrat za rok 2020 dosáhl 100 milionů korun.