Účastníci online konference Event Fest vidí budoucnost v hybridních formátech. Nabízejí totiž to nejlepší z obou možností.

Eventový trh nikdy v historii nemusel čelit větším výzvám než za poslední rok. Jsou řešením situace online a virtuální eventy? Kdy a za jakých podmínek se nastartují „živé eventy“? Jak se s aktuální situací vypořádali jak přední eventoví hráči, tak i korporátní klienti? Na tyto otázky hledali odpověď čeští i zahraniční řečníci v rámci letošního ročníku online Event Festu. Řešila se hlavně podoba virtuálních a hybridních eventů a také očekávaný návrat ke klasickým eventům „naživo“. Letos to však většina účastníků konference ještě neočekává.



Základní koncept celé akce zůstal i přes online formu zachován, v online prostředí se odehrála marketingová konference Event Vision i prezentace eventových dodavatelů Event Expo. V atraktivním prostředí 3D platformy EventPorta řada dodavatelů eventových služeb prezentovala pomocí virtuálních stánků. Konferece byla rozdělena do dvou tematických bloků, prvním byly virtuální a online eventy a druhým návrat k živým eventům.



Primárním motivem letošního Event Festu bylo „Postavme eventy znovu na nohy“. „I proto jsme virtuální prostředí akce situovali do prostředí eventové stavby. Tedy prostoru, kde roste něco nového, v tomto případě se tedy znovu obnovuje trh, který byl velmi citelně zasažen a který se budeme snažit co nejdříve oživit,“ uvedl zakladatel Event Festu Norbert Pýcha.



Budoucnost je v hybridních formách eventů



Kombinovaná forma živého a virtuálního eventu se stane dominantní i po odeznění pandemie. Konzultační firma Gartner předpovídá, že do roku 2023 už bude 60 procent všech eventů hybridních. „Hybridní forma dává možnost volit míru live i virtuální části podle potřeb a nabízí tak širší pole možností i z hlediska flexibility kvůli třeba změnám opatření. V prvotních fázích pandemie rozhodovala především technologie a co vše bylo díky ní možné. Strategie, jak ji co nejlépe využít, přichází nyní. Spousta klientů byla nucena zmáčknout tlačítko reset a znova si nastavit na bílém papíře, proč dělají věci tak, jak dělají, a jestli není čas na úpravy,“ uvedl majitel agentury VOK Dams Colja Dams.



Společnost se v odvětví live eventů a marketingu pohybuje už téměř padesát let a patří celosvětově mezi nejlepší agentury. V uplynulých letech získala firma ze 160 nominací 143 cen! První hybridní event pro Deutsche Telekom uspořádala už v roce 1999. Vývoj směřuje podle Damse k vytváření takzvaných marketing experience hubů, tedy epicenter dění v rámci eventů či veletrhů zahrnujících veškerou komunikaci a práci s klienty v široké škále oblastí za využití dat nebo rozšířené reality a přinese hybridní eventový ekosystém. Umožní lepší práci s obsahem, zlepšení zákaznické cesty, data­‑driven eventy a kreativní řešení.



„Firma Gartner udělala průzkum a z něj vzešlo, že nejde jen o event jako takový, ale celá marketingová komunikace se vlivem posledního vývoje stane hybridní. Budou se vytvářet speciální věci pro fyzické účastníky, i pro ty kteří to budou sledovat online. Live eventy se stanou menšími, častějšími, s vyšší frekvencí. Budou více regionální a lokální,“ dodal Dams. Podle něj se nyní dělají mini eventy třeba v automobilovém průmyslu, kde je přítomných najednou jen třeba osm novinářů a poté v další vlně dalších osm. Podle Norberta Pýchy se do roku 2030 očekává, že globálně objem online a virtuálních eventů dosáhne v roce 774 miliard dolarů, tedy přes 15,6 bilionu korun.

