Stejně jako ostatní agentury se musí PR přizpůsobit digitální éře, uvedla legenda komunikačního byznysu v podcastu asociace PRCA, jejíž mezinárodní summit probíhá virtuálně 30. a 31. března.

Prestižní výroční Mezinárodní summit v Londýně sídlící asociace PRCA (Public Relations and Communications Association), která zastupuje 35 tisíc lidí z oboru PR v 70 zemích světa, proběhne letos virtuálně. Konference začíná ve 13:00 středoevropského času v úterý 30. března a končí další den ve 14:30. Vstupné je 125 liber (100 liber pro členy PRCA, v nabídce je i agenturní vstupné). Řešit se budou témata jako dopady pandemie, komunikace okolo vakcín, dezinformace, či digitalizace a internacionalizace oboru.

Podobné otázky se řešily i v prvním díle podcastu PRCA The Fuse, kam si marketingový stratég a moderátor Dan Gold pozval legendu komunikačního byznysu Martina Sorrella, zakladatele a někdejšího šéfa skupiny WPP, nyní šéfa skupiny S4Capital.

Digitál je král

Podle něj se musí public relations dramaticky změnit, stejně jako další hráči v komunikačním byznysu, a posunout se více k digitálu a sociálním sítím. V tom jsou největší brzdou zažité tradiční postupy. „Pokud se v PR pohybujete dlouho, máte jakési ‚analogové‘ jádro byznysu, které se těžko adaptuje na růst prostřednictvím digitálního světa. Bojují s tím všechny agentury, PR stahují ke dnu tradiční postupy, úplně stejně jako v případě reklamních agentur,“ řekl Sorrell.

Ukazují to dle něj i dosud zveřejněné výsledky z loňského roku – v PR se nejvíce dařilo částem byznysu zaměřeným na digitál a sociální sítě. Proto je třeba se soustředit na tyto platformy a vymyslet, jak pro ně dělat relevantní obsah. Může to být pro segment B2C, B2B nebo i B2G – tedy vztahy byznysu s vládami. Pro zaměření na digitál pak podle Sorrella mluví i to, že investice do něj přesáhly polovinu marketingových výdajů firem a do roku 2024 to má být dokonce 70 procent.

Na normál zapomeňte

„Na návrat do normálu zapomeňte, ten už se nevrátí. Je to znát, už jen když se podíváte na styl práce. Očekávání, že se všichni vrátí do kanceláří, jsou mylná,“ uvedl též Sorrel a jako příklad dal svou vlastní společnost S4 Capital, v níž se během loňského roku počet zaměstnanců rozšířil z 2500 na 4400 lidí a zhruba tisícovku firma najala organicky. Tím si mimochodem ověřili, že už neplatí poučka, podle níž lidé musejí být „v budově“, aby pochopili kulturu firmě. V S4 Capital uvažují o tom, že většina lidí bude trávit v kancelářích zhruba tři z pěti dní. Navíc i s ohledem na rozličná pravidla kvůli aktuální pandemické situaci a proočkovanosti obyvatel se nedá očekávat, že by všichni přicházeli na stejnou pracovní dobu. „Budeme muset být všichni více flexibilní,“ shrnul Sorrell.

Společnost S4 Capital by podle Sorrella mohla být pro komunikační obor tím, čím byl Amazon pro retail a Tesla pro automobilky, vezmou-li se podle jeho slov „trochu velikášské příklady“. Pravdou ale je, že se jí na rozdíl od většiny konkurence dařilo růst i v loňském roce. Podle Sorrela je to díky čtyřem základním principům firmy – je plně digitální, poháněná daty i s ohledem na tvorbu obsahu i jeho distribuci, dělá byznys rychle a agilně, zároveň celá funguje pod jednou střechou a neexistuje v ní tak soupeření mezi jednotlivými značkami. Byznysu, který funguje tradičně, se podle něj tak dobře dařit nebude.