Značka Pilsner Urquell představuje další důležitý krok na cestě k udržitelnosti. Do roku 2030 chce být značka uhlíkově neutrální.

Od března letošního roku nahradí aluminiové fólie a plastové nálepky nahradí papírové etikety. Díky tomu budou skleněné lahve plně recyklovatelné a pivovar tak ušetří více než sto tun odpadu za rok. Dříve používané hliníkové fólie a plastové nálepky znehodnocovaly papírový odpad z etiket odstraněných při mytí lahví.

„Na všech našich lahvích končíme s alobalem a plastem. Pro naše zákazníky se to může zdát jako drobná změna na lahvi, ale přínos tohoto rozhodnutí pro životní prostředí je obrovský,“ doplňuje ke změně etiket Václav Berka, emeritní vrchní sládek pivovaru Pilsner Urquell. Každá tuna recyklovaného papíru ušetří 17 stromů, 1 500 litrů ropy, 2,5 metrů čtverečních skládky, 4 000 kilowatt energie a 28 000 litrů vody a pomůže tak k ochraně našeho životního prostředí. Distribuce plně recyklovatelných lahví Pilsner Urquell do obchodů začne 8. března a bude doprovozena i kampaní v TV a dalších komunikačních kanálech.

„Kromě ekologického přínosu jsme citlivě inovovali i design lahví. Lahve jsme opatřili reliéfní ražbou zvanou embossing, která zdůrazňuje symboly značky. Tato technika je poprvé použita i v propracovaném a na trhu unikátním korunkovém uzávěru. Nový design také sjednocuje podobu lahví Pilsner Urquell ve všech zemích – lidé tak snadno poznají naše pivo v obchodech a restauracích po celém světě,“ říká Zuzana Dudová, senior brand manažer značky Pilsner Urquell.

S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva. Do roku 2030 by měla výroba Plzeňského Prazdroje dosáhnout uhlíkové neutrality.