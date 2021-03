Michiel Kernkamp, CEO Nestlé, zodpovídá za nově vytvořený region. Vedle Česka a Slovenska sem patří i Maďarsko, Polsko a pobaltské země. V regionu chce nastavit laťku udržitelnosti Nestlé podobně jako v severských zemích, kde strávil posledních pět let.

Jak se v Česku zabydlujete?

Jsem tu zhruba šest měsíců a od té doby byla Praha otevřená opravdu jen na krátký čas. Já byl přitom zvyklý s Nestlé hodně cestovat po celém světě už od roku 1995. Strávil jsem i nějaký čas v Asii, v Malajsii a Japonsku. Než jsem přišel do Česka, řídil jsem podnikání Nestlé ve Skandinávii. Mám tedy hodně zkušeností s poznáváním nových kolegů a různých kultur, ale teď to poprvé dělám virtuálně. Za posledních šest měsíců jsem se nejspíše seznámil s více lidmi, než by tomu bylo za normálních okolností. Samozřejmě kvalita toho seznámení je omezená a těším se opět na osobní setkání. A Praha je moc krásná. Když je teď prázdná, je to pro mě dobrá příležitost porozhlédnout se po městě. Současně jsem už byl v místní továrně v Krupce a ve slovenské továrně v Prievidzi.

Co máte v plánu na příští tři měsíce?

Od 1. ledna vznikl Nestlé region střední a východní Evropy, ve kterém pracuje deset tisíc lidí a máme zde 70 milionů spotřebitelů. Nastavujeme nové procesy a neustále hledáme správnou rovnováhu mezi lokálními a regionálními produkty. Máme pro to skvělé portfolio. Například Studentskou pečeť, ale zároveň i globální značku KitKat. Zkoumáme kategorie zákazníků a zaměřujeme se na ně. Z celosvětového pohledu chceme dosáhnout větší digitalizace. Velká část místní produkce jde na zahraniční trhy Nestlé, v čemž chceme pokračovat a být v tom úspěšnější. Další tři měsíce se asi radikálně nebudou lišit, ale připravujeme se na to, abychom byli více konkurenceschopní a zaměřujeme se na produkty, které jsme uvedli na trh během pandemie.

Jaká je vaše dlouhodobá strategie pro nově vzniklý region?

Nestlé se nachází ve fázi velké transformace. Měníme se společně se zákazníky, spotřebiteli. Zlepšujeme naše týmy a jejich schopnosti, klademe větší důraz na jejich digitální dovednosti. Spousta novinek se odehrává v oblasti udržitelnosti, což také klade zvýšené nároky na lidi. A samozřejmě jdeme vstříc spotřebitelským trendům v České republice a na Slovensku, takže inovujeme naše produkty. Myslím, že za poslední dobu zde máme i řadu úspěchů. Například bezmasá řada Garden Gourmet, která se vyrábí v Česku pro celou Evropu.

