Značka škol Maple Bear Global Schools plánuje vstup na český trh, chce proto oslovit místní podnikatele v oblasti vzdělání, kteří by se ke globální síti přidali formou franšízy. Brand si pro komunikaci vybral PR agenturu EMD consultants.

„Je pro nás čest, že můžeme podpořit expanzi kanadského lídra v dvojjazyčném vzdělávání na český trh. V prvním stádiu komunikace bude naším úkolem oslovit potenciální místní franšízanty. Věřím, že náš klient nabízí zajímavou obchodní příležitost,” uvedl ředitel EMD consultants Milan M. Deutsch s tím, že B2B kampaň se zaměří především na ekonomická média.

Globální síť Maple Bear nyní působí ve 28 zemích po celém světě a její součástí je více než 530 škol a školek, které nabízejí dvojjazyčný kanadský model vzdělání pro více než 41 000 studentů ve věku od šesti měsíců do 18 let. Po úspěšném vstupu do Bulharska, Rumunska, Albánie, Srbska a Chorvatska, Maple Bear nyní plánuje další expanzi a hledá partnery také v Čechách a dalších zemích střední a východní Evropy.