Jak covid a omezení proměnily nákupní zvyklosti Čechů?

Tím, že lidé nemohou cestovat, tak ušetřené peníze vydávají za jiné zboží a v něčem se naopak rozmazlují. Je to vidět třeba i na kvalitě prodávaného sportovního vybavení. Hodně také začali sledovat lokálnost a preferují spíše české výrobce, přičemž se odklonili zejména od asijských e­‑shopů typu Aliexpressu. Souvisí to také s dopravou a dobou doručení, Čína sice masivně dotuje logistiku, ale český spotřebitel je náročný a nabídka je tady poměrně široká. Covid k většímu využívání internetu přiměl i část starší populace, která online dříve nenakupovala. Z našich průzkumu vyplývá, že asi polovina těchto lidí už u online nakupování hodlá zůstat, protože s ním měli pozitivní zkušenost. E­‑shopy mají nyní velký příliv nových zákazníků, se kterými mohou dál pracovat a nesmí si to pokazit. Určitě se část lidí vrátí k retailu, řada zákazníků se do kamenných obchodů už těší, to platí vesměs napříč generacemi. Čím déle však opatření trvají, tím více si lidé zvykají a tím menší pravděpodobnost je, že se budou vracet.



Které segmenty zaznamenaly loni největší nárůst ve vyhledávání zboží?

Jedním ze velkých vítězů je kategorie online objednávek potravin a jídla. Před covidem šlo spíše o neobvyklou záležitost, za uplynulý rok bylo vidět, že firmy jako Rohlik.cz či Košík.cz měly strmé nárůsty a rostl i segment online alkoholu nebo trvanlivých potravin. Tím, jak lidé trávili a stále tráví hodně času doma, rostl zájem o segment zábavy, více se prodávaly audioknihy, hry, filmy. Obrovské nárůsty měla oblast sportovního vybavení a fitness pro domácí posilování stejně jako vybavení pro dům a zahradu. Poměrně zajímavý byl i velký růst v kategorii vibrátorů. Lidé ve velkém nakupovali i domácí pekárny, šicí stroje kvůli rouškám, nebo zastřihovací strojky. Například webkamery měly během druhé podzimní vlny mnohem větší růst, než během první, jednoduše proto, že během první prakticky došly a prodejci se na druhou vlnu dobře připravili, tam byl růst asi 4773 procent. Větší nárůsty zaznamenaly už zavedené e­‑shopy s rozvinutějším brandem, které třeba disponují i sítí kamenných výdejen.



Loni jste provedli první akvizici v podobě podílu ve startupu Testuj.to, jaké jsou další plány na rozvoj?

Jednou z oblastí, na kterou se soustředíme, je rádcovství. Vidíme velký potenciál v tom, dodat zákazníkům inspiraci před nákupem, poradit a dát jim možnost porovnat a pracovat s nimi ještě před nákupem. Recenze od mikroinfluncerů přes Testuj.to jsou kvalitní, mnohdy jsou velmi upřímné a neberou si servítky. Oni dělají bohatší recenze než běžní spotřebitelé. Pomáhá nám to mít recenze u produktů čerstvě uváděných na trh, které nemají tak silné báze nakupujících. Recenze jsou základním stavebním kamenem Heureky. Dokončili jsme další akvizici společnosti Dataweps. Ta se specializuje na tvorbu nástrojů pro produktovou analytiku, automatizaci procesů v e­‑shopech a na rozvoj datových technologií. Od e­‑shopů víme, že u nás postrádají nástroje pro zjednodušení obsluhy. Díky spojení s Dataweps na to můžeme reagovat a základní verzi jednoduchého nástroje pro začátečníky připravit a služby pro e­‑shopy tak zase o velký kus posunout.

