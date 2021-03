Britský deník Daily Telegraph koketuje s myšlenkou platit redaktory v návaznosti na čtenost. Podle českých vydavatelů je to příliš povrchní kritérium.

Britský deník The Guardian informoval, že kontroverzní list Daily Telegraph se chystá odměňovat své redaktory podle čtenosti článků a objemu navázaného předplatného, čímž upozornil na trend, který digitální novinařina čím dál více umocňuje. V případě DT se jedná o obsah za paywallem, podobně ale mohou začít uvažovat i neplacená média, která se opírají o inzerci.

„Je správné, aby ti, kteří upoutají a udrží si nejvíce předplatitelů, byli nejlépe odměňováni,“ uvedl v emailu, jenž The Guardian získal, editor Daily Telegraph Chris Evans. The Guardian také informoval, že zaměstnanci proti návrhu okamžitě začali brojit a citoval anonymní zdroje uvnitř listu: „Doufáme, že je to jen další z bláznivých nápadů, který nakonec tiše vyšumí. Všichni jsou ale pobouřeni. Mají pocit, že by se zpronevěřili své profesi,“ sdělil zdroj. Další citovaný insider uvedl i praktický příklad, jak by systém některé znevýhodnil. „Když píšete zprávy o královské rodině, velké politické zprávy nebo pokrýváte koronavirus, budete mít velkou čtenost. Vetšina redaktorů ale podléhá editorům, takže když ti jim zadají nudné věci, ovlivní to jejich výplaty,“ uvedl.

Nikam to nevede

Podle Václava Macha, výkonného ředitele Unie vydavatelů, se o hodnocení autorů ve vztahu ke čtenosti a dosahu jejich článků šířených v online prostředí uvažuje už více než dekádu. Skutečností však je, že se tento způsob hodnocení novinářské práce v praxi doposud neosvědčil. Mach si myslí, že by bylo opravdu složité objektivně všechny parametry změřit, protože do čtenosti článku vstupuje mnoho faktorů.

„Obecně lze konstatovat, že tento způsob měření výkonnosti autorů není běžně využívaným parametrem hodnocení kvality práce novináře na českém mediálním trhu a nemyslím si, že by se to v budoucnu změnilo, neboť v kombinaci různých vydavatelských obchodních modelů nikdy nebude efektivně fungovat,“ říká Mach s tím, že z pohledu čtenáře by tato forma hodnocení novinářů nepřinesla ani kvalitnější informace, ani atraktivnější vydavatelský obsah, do kterého by čtenáři byli ochotni investovat čas nebo prostředky.

Kvalita a původní obsah

Podle Jakuba Ungera, ředitele divize Zpravodajství a rádií v Seznam.cz, se rozdělování odměn čistě podle čtenosti pro zpravodajskou redakci orientovanou na kvalitní autorský obsah nehodí. „Je to příliš povrchní kritérium. Dokonce může vše zkazit, pokud zvolíte špatnou formu nebo třeba i jen laciný titulek,“ myslí si.

Seznam prý používá vlastní interní motivační systém. Každý člen redakce ví, jaké úkoly či kritéria má plnit a jaká mu za to náleží čtvrtletní odměna. Ta je vyplácena nad rámec fixního platu. Systém podle něj funguje velmi dobře, protože vedoucím jednotlivých týmů umožňuje řídit jak bezprostřední produktivitu, například formou počtu očekávaných denních aktualit a jejich zpracování, tak především dlouhodobou novinářskou práci na exkluzivních tématech a investigacích, neboli kvartálních projektech. „Více nás při vyhodnocování žurnalistické práce zajímají data, kterými se dá analyzovat kvalita a původnost zpravodajského obsahu. Jak pozorně lidé náš obsah konzumují, jak se k němu vracejí, jak se přihlašují k jeho odběru či k diskusím. Jak jsou Seznam Zprávy citované a odkazované, jakou stopu značka zanechává ve veřejném prostoru,“ shrnuje Unger.

Dvě strany mince

Podle šéfredaktora týdeníku Respekt Erika Taberyho je téma složitější, než se zdá. „Znám dobré redakce s dobrými šéfy, kteří to už dnes praktikují a funguje jim to. Z úspěchu svých kolegů těží i ti méně čtení, protože médium je čtenější, bohatší a je na výplaty,“ napsal MAM Tabery. Podle něj i dnes v mnoha redakcích platí, že když je někdo výraznější autor(ka), má lepší plat.

„Já osobně jsem toho (odměňování na základě čtenosti) odpůrcem. Jako šéfredaktor vím, co týdeník, který vedu, potřebuje. Je to komplexní prostředí a mnohdy texty, které se dělají déle a jsou mimořádně čtené, umožňují i autoři, kteří v tu dobu místo vyhrazeného autora plní obsah. Na článcích se navíc mnohdy podílí více lidí. Oceňování čtených textů také může způsobit, že se médium bude posouvat víc a víc směrem k balastu, populárním ale prázdným tématům. Záleží tedy i na profilu média. Řečeno závěrem, jsem to já, kdo ví, kdo si co v redakci zaslouží, nikoli čtenář,“ uzavírá Tabery.

Systém odměňování za výkon už naopak částečně využívají ve Vltava Labe Media (VLM). „Myslíme, že je správné určitým způsobem provázat čtenářskou úspěšnost článků s odměnou jejich autorovi. Nemůže to být ale jediný nebo hlavní parametr hodnocení práce novináře,“ říká Romana Gallo, ředitel redakcí Deníku. Podle něj nad rámec mzdy získávají autoři různé extra bonusy, jeden z nich je vázán například na počet prodaných článků v projektu digitálního předplatného Deníku. Podobným kritériem je i návštěvnost, jakou články přitáhnou. Nejsou to ale údajně jediná kritéria, která VLM používá.