Jakub Cabejšek, který do roku 2018 pracoval v Ogilvy a poté přešel na pozici kreativního ředitele do Proximity Prague a později i do Mark BBDO, se do Ogilvy vrací.

Na pozici creative group head bude Jakub Cabejšek v Ogilvy pracovat v týmu pro Tesco, který vede kreativní ředitel agentury, Richard Axell.

Do týmu nově přicházejí také designéři Anna Hlaváčková (z Underline) a Harsh Hede, pro sociální část art directorka Gabriela Bujdošová (ze Zaraguzy). Agenturu posílí také zkušený copywriter Matouš Hruška a junior art director Jakub Klíma.

Právě v pražské pobočce Ogilvy vzniká od roku 2015 veškerá AT komunikace a strategické televizní spoty, integrované kampaně a in-store sdělení značky Tesco v regionu České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska.

Jakub Cabejšek ve své kariéře pracoval pro Nestlé na globální úrovni a v rámci regionu pro IBM, Société Générale, Heineken, IKEA, O2, UBER nebo Český rozhlas. Je držitelem víc než dvou desítek domácích a mezinárodních reklamních cen a je finalistou soutěže kreativity Cannes Lions.