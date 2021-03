Po úvodní části komunikace, která lákala na fiktivní sitkom Pěstouni, nyní kampaň vstupuje do další fáze. Poběží v médiích a na sociálních sítích až do konce roku 2021. Získanou pozornost chce využít k šíření povědomí o pěstounské péči.

PR.Konektor v rámci kampaně na podporu pěstounské péče připravil sérii tiskových zpráv a v průběhu roku bude s osobními zážitky pěstounských rodin pracovat také formou placených výstupů. Konektor Social pak chystá kampaň na Facebooku, kde vytvořil stránku Noví pěstouni. Pro informace o pěstounské péči a zkušenosti pěstounských rodin Konektor připravil i microsite novipestouni.cz.

Kampaň začala již v lednu, kdy začali lidé v Praze potkávat plakáty oznamující start sitkomu Pěstouni. Agentury Konektor Social a PR.Konektor obstaraly pro fingovaný seriál hvězdné obsazení s herci Markem Němcem, Lucií Benešovou a Janou Strykovou a moderátorem Honzou Dědkem.

„Chtěli jsme jednoduchým způsobem komunikovat hlavní sdělení: pěstounství není komedie, ale stojí to za to. Zároveň jsme si kladli za cíl zaujmout i ty, kdo pěstounství nikdy nevěnovali pozornost. Připravili jsme proto focení s českými seriálovými hvězdami a navnadili diváky na zábavný sitkom ze života pěstounské rodiny,“ popisuje koncept Lukáš Bašta, head of content agentury Konektor Social.

Poslední lednovou středu pak měla proběhnout tisková konference ke startu seriálu. Namísto toho se účastníci dozvěděli, že jde o informační kampaň na podporu pěstounské péče. Radní hlavního města Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová zde vedle samotné kampaně představila i výsledky průzkumu o mýtech spojených s pěstounstvím.

„Čtvrtina Čechů uvažuje o přijetí dítěte do pěstounské péče a 94 procent lidí si myslí, že je pro dítě pěstounství lepší než ústavní péče. Jenže okolo pěstounské péče stále panuje spousta nejasností – a proto chceme dát lidem jasné a srozumitelné informace o všem, co s ní souvisí,“ vysvětluje Martin Hajný, senior PR konzultant z agentury PR.Konektor, která připravila mediální část kampaně.