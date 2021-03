Změnou názvu agentura působící v Česku a na Slovensku završuje odkup podílu skupiny WPP lokálním managing directorem Tomášem Kopečným. Vedení i personální obsazení zůstává stejné.

Rebrandingem vstupuje agentura, která na trhu působí 22 let do nové etapy. Po několika měsících jednání se podařilo dosáhnout dohody s komunikační sítí WPP a čtvrtinový obchodní podíl, který držela prostřednictvím německé odnože skupiny Scholz & Friends, převzal tuzemský šéf agentury Tomáš Kopečný, který je nyní jediným společníkem. Hodnota transakce nebyla zveřejněna.

Agentura nemění název poprvé. V roce 1999 startovala pod jménem Rival grafický ateliér a multimedia, v roce 2008 se přejmenovala na Rival media a od roku 2009 působila jako Scholz & Friends. Od 15. března pak používá nový název S5IVE.

„Chceme stanovit nový standard, nejen vytvářet kvalitní kampaně (agentura se na loňských oceněních ADC stala jednou ze tří nejvíce oceňovaných agentur), ale především díky designu přinášet řešení. At’ již má podobu kampaně, aplikace, eventu či návrhu nového produktu. Přestože sám slovo hybrid moc nepoužívám, v našem případě asi nejlépe vystihuje obsah práce společnosti. Jsme částečně komunikační agenturou, částečně poradenskou firmou a částečně inovačním centrem.“ říká Tomáš Kopečný, managing director společnosti S5IVE (na úvodní fotografii vpravo).

Sídlo ani vedení agentury se nemění. Barbora Hájková pokračuje v roli client service directora (na fotografii vlevo). Strategické poradenství a řízení nově vzniklé konzultační divize zastřešuje Lazo Raftovski (na úvodní fotografii uprostřed). Skupinu doplňuje Barbara Zelená, jejímž úkolem je rozvoj sekce orientované na product development a brand innovation. Ta v posledních letech úspěšně odstartovala značky jako Engelmüller, Stratosphere, Silver Arrows project – dnes Automobilist, nebo nejnověji tradičního českého výrobce hraček Husch a další.

Nový název společnosti, S5IVE nebo také Stage 5IVE, odkazuje na teorii Davida Logana, zpopularizovanou knihou The Tribal Leadership: Leveraging Natural Groups to Build a Thriving Organization. Ta pracuje s teorií, že všechny společnosti se nacházejí v různých stupních vývoje, kde právě zmiňovaná Stage 5 představuje nejvyšší možnou dosažitelnou úroveň spolupráce. Zkratka IVE pak odkazuje na Innovations, Values a Endurance, tři základní pilíře, bez kterých by tohoto cíle nebylo možné dosáhnout.

„Díky projektům, které jsme v posledních letech úspěšně realizovali, můžeme dnes nabídnout klientům i služby v oblasti vývoje produktů a služeb. Naše motto: Co bychom udělali, kdyby to byly naše peníze? Nám pomáhá změnit tradiční přístup k vývoji kreativy, interním procesům a více se soustředit na byznysovou stránku jednotlivých projektů,“ doplňuje Barbora Hájková.