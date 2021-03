Ocenění kreativy v české reklamě Art Directors Club Czech Creative Awards se pro přihlášky otevře v srpnu. Slavnostní vyhlášení výsledků pak proběhne v listopadu, podobně jako loni kvůli pandemii.

Tradičně bylo možné odesílat přihlášky do kreativní soutěže Art Directors Club Czech Creative Awards už touto dobou. „Louskáčky“ tak otevíraly soutěžní sezónu a předznamenávaly české favority do Cannes. Letos ale posouvají termíny – přihášky bude možné zasílat od 1. srpna a konečný termín je 17. září.

„Po loňském roce, kdy se termín předávání měnil snad třikrát, jsme zvažovali i možnost návratu k tradičnímu dubnovému datu. Mezi dvěma předáváními bychom tím ale vytvořili jen půlroční odstup,” vysvětluje hlavní důvod posunů David Suda, předseda ADC Czech Republic.

Slavnostní vyhlášení výsledků ADC Czech Creative Awards pak proběhne 24. listopadu. Zhruba stejnou dobou jako v roce 2020, kam předávání cen posunuly dopady pandemie. S ohledem na stále platná opatření proti koronaviru nelze dopředu odhadnout, jakou podobu bude mít samotný galavečer, nicméně hlavní propozice soutěže zůstanou zachovány. Na základě zpětné vazby přihlašovatelů dojde k úpravám a zpřesnění vybraných soutěžních kategorií, aby co nejlépe odpovídaly aktuálním trendům v oboru.

„Jednou z výhod, které nám podzimní termín dává, je možnost přihlásit práce zveřejněné v době od loňské březnové uzávěrky až do té letošní, zářijové. Výjimečně se nám tak v jednom ročníku sejdou nejlepší práce za rok a půl. Věříme, že se to pozitivně odrazí na konkurenci a tím i na celkové kvalitě soutěže,“ doplňuje k časovému plánu David Suda.

Art Directors Club zároveň předjednal výjimku pro české přihlášky do ADC*E Awards, celoevropské soutěže zaštítěné Art Directors Club of Europe. Díky tomu mohou agentury oceněné v lokální soutěži podávat přihlášky v prodlouženém termínu do 30. listopadu – pro zlatem ověnčené práce je pak přihláška do ADC*E Awards už tradičně zdarma. Evropské kreativní ceny budou letos uděleny 16. prosince.