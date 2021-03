Pouhá reakce na krizi nestačí – technologie a inovace musí být v DNA firmy, vyplývá ze studie Accenture Technology Vision 2021.

Globální pandemie potvrdila životně důležitou roli technologií pro rozvoj a přežití firem. Například americký řetězec Starbucks zareagoval důrazem na mobilní aplikaci-loni v srpnu si ji stáhly tři miliony nových uživatelů a právě objednávky přes mobil spolu s výdejním okénkem představovaly 90 procent tržeb. S rostoucí poptávkou Starbucks nasadil integrovaný systém kombinující objednávky z vlastní mobilní aplikace, UberEats a okének do jedné fronty.

Starbucks také vyvinul a začal používat nové kávovary se senzory, které sledují množství nalité kávy, předpovídají nutnou údržbu a snižují dopad neplánovaných odstávek. „Pouhá reakce na krizi již nestačí a do popředí se dostávají odvážnější firmy, které se nejen adaptují, ale využívají technologie inovativním způsobem. Inovátoři již dnes začínají formovat budoucnost,” říká Adam Leščišin z Accenture. Technologie už nejsou jen jedním z prostředků dosažení úspěchu, ale tím prostředkem, na kterém všechen úspěch v podstatě závisí.

Zrychlená digitalizace z nutnosti

Podle analytické společnosti Gartner mnozí výrobci již léta plánovali přechod do cloudu, z různých důvodů se jim ale vytyčený cíl dařilo plnit velmi pomalu. Až v posledním roce se tento proces výrazně urychlil. Jako další příklad slouží automobilka Ford, která vytvořila 10 interaktivních aplikací využívajících rozšířené reality pro představení nového elektrického Mustang Mach-E. Zákazníci tak mohli prozkoumat všechny funkce nového auta pomocí interaktivního 3D modelu a bez zkušebních jízd. V aplikaci také měli informace přímo od návrhářů a inženýrů, kteří se podíleli na jeho tvorbě.

Sázka na včasnou digitalizaci letos pomohla i tuzemské rodinné firmě Siko prodávající koupelny a kuchyně. tržby jí loni vzrostly o sedm procent na 4,3 miliardy korun. I díky růstu se rozhodla koupit podíl ve francouzském e-shopu Livea.fr prodávají koupelnové zboží. Jde o první zahraniční e-shop v portofliu a Siko plánuje dokoupení podílu a další expanzi, třeba do Německa a Maďarska. V plánu je i spuštění webu v dalších jazykových mutacích.

Accenture Technology Vision 2021 popisuje, jak přední technologické společnosti zkracují několik let digitálních transformací do období jednoho roku či dvou let. Accenture identifikuje pět klíčových oblastí, kterým se firmy musí věnovat v horizontu tří let, aby udržely krok a ideálně předstihly konkurenci:

Strategické postupy: architektura lepší budoucnosti. Začíná nová éra průmyslové konkurence, kde společnosti soutěží mimo jiné i v architektuře svých IT systémů. Budovat a řídit konkurenceschopné technologické celky ale znamená přemýšlet o technologiích jinak. 89 % vedoucích pracovníků věří, že schopnost jejich organizace generovat obchodní hodnotu bude stále více vycházet z možností jejich technologické architektury.

Zrcadlení světa: využití digitálních dvojníků. Lídři budují inteligentní digitální dvojníky, aby vytvořili živé modely továren, dodavatelských řetězců nebo životního cyklu produktů. Spojení dat a umělé inteligence, která prezentuje fyzický svět v digitálním prostoru, odemkne nové příležitosti pro provoz, spolupráci a inovace. 65 % dotazovaných vedoucích pracovníků očekává, že se investice jejich organizace do inteligentních digitálních dvojníků v příštích třech letech dále zvýší.

Já, technolog: dostupnost technologií. Bez ohledu na hierarchii má teď každý možnost využívat své schopnosti a být inovátorem, který optimalizuje svou práci, aktivně řeší problémy a přizpůsobuje obchodní procesy a model podnikání novým a měnícím se potřebám. 88 % vedoucích pracovníků je přesvědčeno, že dostupnost technologií se stává rozhodující pro jejich schopnost podněcovat inovace v celé jejich organizaci.

Kdekoli a kdykoli: tvorba vlastního pracovního prostředí. Největší změna ve způsobu práce, kterou pamatujeme, způsobila, že firmy vystoupily ze svých hranic. Pokud si lidé mohou zařídit své vlastní mobilní pracovní prostředí, mají svobodu bezproblémově pracovat kdekoli – ať už doma, v kancelářích firmy či partnerů, na letišti, nebo kdekoli jinde. V tomto modelu mohou lídři přehodnotit účel práce na různých místech a využít možnosti koncipovat podnikání zcela jinak. 81 % dotazovaných vedoucích pracovníků uvádí, že lídři jejich odvětví se posouvají od konceptu „Bring Your Own Device“ k „Bring Your Own Environment“.

Posun od „Já“ k „My“: společná cesta chaosem. Poptávka po sledování kontaktů, bezproblémových platbách a nových způsobech budování důvěry přinesla striktní zaměření na to, co se stávajícím podnikovým ekosystémům nedařilo. Pluralitní ekosystémy mohou podnikům pomoci získat větší odolnost a přizpůsobivost, přinesou nové možnosti přístupu na trh a stanoví nové standardy ekosystémů v jednotlivých odvětvích.