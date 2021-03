Rapper Lil Nas X vytvořil na podporu singlu Montero s agenturou Mschf limitovanou edici tenisek Nike se satanskou tématikou i lidskou krví. Značka obuvi reagovala žalobou.

„V životě skrýváme části sebe sama, u nichž nechceme, aby je svět viděl. Zamykáme je, říkáme jim ne, vyháníme je. Ne tady – vítejte v Monteru,“ tak uvádí rapper Lil Nas X svůj nový singl Montero (Call Me By Your Name).

Odvážná slova písně doprovází podobně odvážný videoklip, který si hraje s křesťanskou tématikou a homofobií. Nejen, že v něm otevřeně homosexuální zpěvák do pekla sklouzává na striptérské tyči, ale tancem na klíně svádí ďábla, aby ho mohl nakonec zabít a převzít jeho korunu. Když už má podle mnoha věřících jako gay skončit ve věčných plamenech, je podle něj „lepší peklu vládnout, než sloužit v nebi“.



Na podporu singlu se dal Lil Nas X dohromady s brooklynskou agenturou Mschf, která pro něj vytvořila limitovanou edici ďábelských tenisek Nike Air Max 97. Zdobí je pentagramy, obrácený satanský kříž či odkaz na verš z Bible – Lukáš 10:18 „Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk.“ Mschf tvrdí, že ve výplni výstelky boty spojené s podpatkem je vedle rudého barviva i kapka lidské krve. Tu údajně pro projekt darovalo šest členů týmu.



Boty jsou baleny do speciální krabice s nápisy v gotickém fontu a s výřezem z obrazu Jana van Eycka Ukřižování a poslední soud – ukazuje smrt oddělující lidi, kteří skončí v pekle, včetně náboženských hodnostářů.

Klip samotný, jenž ukazuje žhavé scény mezi stejnopohlavními páry stejně jako to bývá běžné v klipech s heterosexuálními dvojicemi, a satanské boty především způsobily kontroverzi nejen v USA.

Rapper si z ní příliš nedělá. „Jako náctiletý jsem se celou dobu nenáviděl kvůli kravinám, které se mi podle vašich kázání měly stát jen proto, že jsem gay. Doufám, že jste naštvaní, že zůstanete rozčilení. Že budete cítit stejnou zlost, kterou svým učením vnucujete nám vůči sobě samotným,“ uvedl Lil Nas X uprostřed bouře způsobené klipem na svém Twitteru.

Firma Nike, z jejíž tenisek vzniklo 666 speciálních párů bot, se vůči edici nejprve ohradila a popřela, že by se na přípravě nějak podílela. Firma pak také u amerických federálních soudů podala žalobu na zneužití ochranné známky.

„Prodej ‚Satanových tenisek‘ od Mschf už způsobil zmatení a negativní dopady na trhu, včetně volání po bojkotu Nike kvůli zmýlené víře, že značka autorizovala či schválila tento produkt,“ píše firma v žalobě.

Přesto měly boty úspěch, ač byla jejich cenovka 1018 dolarů (téměř 22 680 korun). Agentura Mschf na speciálně vytvořeném webu pro tenisky (satan.shoes) uvádí, že boty už jsou vyprodané a zbývá poslední pár s číslem 666/666. O ty se bude losovat v loterii 1. dubna a pro přístup do soutěže je třeba o nich napsat na Twitteru.

Nejde zároveň o první tenisky Nike, které Mschf vyrobila. Už v roce 2019 agentura představila jednu úpravu Air Max 97 s přídomkem INRI. V těch byla svěcená voda z řeky Jordán a také byly vyprodány během několika minut. Proti „Ježíšovým teniskám“ Nike tehdy neprotestoval.