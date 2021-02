Členem představenstva pro prodej a marketing automobilky Škoda Auto se od března stane Martin Jahn. Převezme tak funkci Alaina Faveye.

Jahn se do mladoboleslavské společnosti vrací po více než 12 letech. Favey, kterého nahradí a pozici zastával od září 2017, bude pověřen novými úkoly v koncernu Volkswagen.

„Rád bych přivítal Martina Jahna, který se vrací do společnosti Škoda Auto jako osvědčený odborník na prodej a marketing, aby posílil naše představenstvo poté, co strávil více než dvanáct let v zahraničí. Mezi jeho hlavní úkoly bude patřit další digitalizace oblasti prodeje, vývoj nových obchodních modelů pro společnost Škoda Auto, rozvoj našeho podnikání prostřednictvím pronikání na nové trhy a další posílení naší orientace na zákazníky,“ uvedl předseda představenstva Thomas Schäfer.

„Alain Favey výrazně přispěl k úspěchu společnosti Škoda Auto. Jeho podnikatelsky orientovaný a kooperativní přístup k dealerům a importérům byl rozhodujícím faktorem tohoto úspěchu, a to zejména v krizovém roce 2020,” dodal Schäfer.

V představenstvu značky také poprvé usedne žena. Maren Gräfová (na fotografii vpravo) převezme řízení oblasti lidských zdrojů od Bohdana Wojnara.