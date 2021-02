Český rozhlas Plus nabídne posluchačům od pondělí 22. do soboty 27. února nový dokumentární cyklus s názvem Život během pandemie. Příběhy lidí, o kterých mluví sociologové v číslech, sesbírali dokumentaristé Apolena Rychlíková a Ivan Studený do šestidílné série.

První díl série Život během pandemie se věnuje dopadům lockdownu a krize na duševní zdraví. Ve druhém díle se autoři setkají s lidmi, kteří přišli o práci, nebo se jich dotkla různá omezení provozů. Ve třetím díle se dokument naopak zaměří na to, jak vypadala pandemie v průmyslu, továrnách a hutích. Čtvrtý díl zmapuje, jak se proměnilo hospodaření domácností a kde všude musí lidé šetřit. V pátém díle se autoři zeptají studentů, žáků i učitelů, jaký pro ně byl uplynulý rok, kdy se uzavřely školy.

V posledním šestém díle s podtitulem Z chudoby do bídy uslyší posluchači příběhy lidí, kterým pandemie zruinovala život. „Život během pandemie je šestidílná dokumentární série, kterou jsem připravila ve spolupráci s dramaturgem Ivanem Studeným. Zkoumáme v ní, jakým způsobem se koronavirová pandemie promítla do života lidí z různých koutů ČR. Bavili jsme se s horníky v Karviné, řešili jsme situaci matek samoživitelek na Ústecku a povídali jsme si třeba i s dětmi o tom, jak vnímají distanční výuku. Tato série je inspirovaná stejnojmenným výzkumem sociologa Daniela Prokopa a já budu moc ráda, když si Život během pandemie posluchači pustí,“ uvedla dokumentaristka Apolena Rychlíková.

Jednotlivé díly uslyší posluchači ve vysílání stanice Český rozhlas Plus od pondělí 22. do soboty 27. února živě po zprávách v 11 hodin, na webu ČRo Plus nebo aplikaci mujRozhlas.