Bývalý novinář a dlouholetý šéf sportovní redakce České televize Otakar Černý zemřel. Bylo mu 77 let.

„Muž, který rád posouval hranice, nic neměl za nemožné a pomohl objevit mnoho velkých věcí: nápaditý jazyk sportovní reportáže, krátké otázky, televizní debaty, sportovní kanál a Jardu Jágra,“ uvedl šéfkomentátor redakce sportu ČT Robert Záruba na adresu Otakara Černého na Twitteru.

Černý, který stál mimo jiné u zrodu ČT sport, se věnoval také politickému zpravodajství. Moderoval například pořad Co týden dal. Dle dat ČT vytvořil asi 5 000 sportovních reportáží a podílel se na 500 přímých přenosech.

V ČT působil na nejrůznějších pozicích od roku 1969. Zpočátku zejména jako externista. Odmítl však vstoupit do KSČ, proto se stálým redaktorem stal až po roce 1989. Od roku 2002 pak 11 let zastával pozici šéfredaktora sportovní redakce. Poté odešel do důchodu.