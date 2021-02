Agentura Brain One natočila kampaň pro novou řadu produktů značky Astrid na analogovou kameru. Hlavní hrdinky spotu je pak vyobrazena ve snovém světě v retro oranžových barvách.

Spot má dvě ideové linie. Ta realistická začíná zobrazením klasického rána před koupelnovým zrcadlem, zlom ale nastává po aplikaci krému. Divák se ve druhé dějové lince dostává do vnitřního světa herečky, kterým se prolíná nadšení a pocit svěžesti z právě použitého produktu. „Nechtěli jsme točit dvacátý spot o tom, jak molekuly vitaminu C ve slow motion pronikají do pokožky a v záplavě nicneříkajících chemických formulí ji vyhlazují. Cílem bylo udělat kampaň, která bude sršet pozitivní energií a bláznovstvím, stejně jako mladé ženy, pro které je Astrid Vitamin C určený,“ obsah kampaně kreativní šéf Brain One Marek Linhart.

„Abychom dva rozdílné světy na první pohled vizuálně oddělili, rozhodli jsme se záběry pro vnitřní svět natočit analogově, tedy na filmový pás. Zpočátku docela jednoduché zadání jsme tak nakonec přetvořili v poměrně velkolepý natáčecí projekt,“ dodává.