Velká Británie má další spot na podporu vakcinace obyvatel ohrožených covidem-19. Tentokrát na to jde s vtipem a pomocí sirů Eltona Johna a Michaela Caina. „Nebolelo to,“ říká oskarem oceněný herec.

Udělat reklamu na podporu očkování proti covidu-19 není nic jednoduchého. Ví to nejen česká vláda, které se po měsících snahy stále nepodařilo spustit smysluplnou kampaň. Teď už to zjistil to i sir Elton John. Legendární zpěvák se v novém spotu britské Národní zdravotnické služby (NHS) účastní konkurzu na reklamu. A příliš mu to nejde. Nejdřív je jeho projev až příliš „showbiz“, pak zase málo. „Řekněte to jako Michael Caine,“ postrkuje ho režisér zpoza kamery. S překvapivě povedeným napodobením oskarového herce zaujme. Když ale zkouší, jak bude reagovat na injekci vakcíny, štáb tím příliš neosloví. „Větší hvězdu takhle narychlo neseženete,“ odvětí „rocketman“ tušící, že by mu role mohla uniknout. Ve spotu, jenž natočil režisér reklam a komických pořadů Stephen Pipe a produkovala Clare Gibson, ale vzápětí vstupuje na scénu skutečný Michael Cain, který jako by byl právě naočkován. „Nebolelo to,“ říká s charakteristicky suverénním klidem.

Cain zvládl svůj part na první záběr a bez problémů. Ale i mezi Eltonovými hereckými pokusy zazněly důležité informace, které potřebuje NHS v reklamě sdělit – že je vakcína bezpečná, otestovaná, a že čím více lidí bude naočkováno, tím větší je šance, že se s pandemií zatočí.

„Chtěl jsem pomoci lidem ukázat výhody očkování, které chrání nás i naše blízké. Doufám, že všichni společně uděláme, co je třeba, abychom s tou pitomou nemocí bojovali,“ uvedl zpěvák k tomu, proč chtěl vystoupit v reklamě zorganizované profesorem Arou Derzim, baronem z Denhamu.

Snad tedy Eltona Johna nemrzí, když na konci klipu zazní slova režiséra k producentce: „Clare, řekni tomu prckovi, že roli nedostane.“

Takřka devadesátiletý Michael Caine i třiasedmdesátiletý Elton John už očkovaní jsou, podobně jako více než 12 milionů Britů nad sedmdesát let věku. Přesto je to stále málo, a tak se NHS novém spotu snaží povzbudit další lidi, splňující aktuální věkový limit na očkování a s typickým britským humorem bojovat proti nedůvěře části společnosti vůči vakcinaci. Volí podstatně mírnější tón než vládní pokračování vládní kampaně „Stay Home, Safe Lives“, které ve spotu z konce ledna ukazuje vyčerpané zdravotníky z první linie a pacienty trpící onemocněním z nového koronaviru a říká: „Podívej se jim do očí a řekni jim, že jsi udělal, co jsi mohl, abys zabránil šíření covid-19.“