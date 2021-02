Census musí mít smysl. Britská kampaň na podporu sčítání lidu se zaměřuje na jeho pozitivní efekty, které může přinést všem komunitám. Ve kampani se objevuje na 200 obyvatel Anglie a Walesu.

Britský statistický úřad (ONS – The Office for National Statistics) se snaží podpořit co nejvyšší účast lidí v letošním sčítání lidu. Takzvaný den sčítání je plánovaný na 21. března a více než 75 procent lidí by se mělo účastnit online. „Sčítání utváří obrázek o vaší komunitě. Vyplněním svého formuláře pomáháte s rozhodováním o místní dopravě nebo zdravotnictví,“ říká se ve spotu, který spolu s kreativou celé kampaně má na starosti agentura M&C Saatchi.

Snahou agentury bylo ukázat skutečně rozličné skupiny lidí a povzbudit tak k účasti opravdu každého. Ve spotu se vidí kdokoli, ať je jakéhokoli věku, povolání, kterékoli barvy pleti či víry. „Abychom lidi povzbudili k účasti, musíme jim ukázat smysl sčítání. Proto jsme se zaměřili na různé komunity a jaké efekty jim census může přinést. Ať už šlo o casting nebo volbu hudby, soustředili jsme se na skutečné lidi a jejich okolí,“ uvedl šéf kreativy M&C Saatchi Ben Golik a dodal: „Bylo pro nás zásadní zvolit správný tón, když od lidí něco žádáme ve chvíli, kdy už se po nich chce, aby se vzdali spousty věcí a zůstávali doma. Proto je atmosféra spotu mírné optimistická, snad nynější době odpovídá.“

Vzhledem k tomu, že kampaň vznikala během pandemie, vznikala za přísných podmínek, kvůli nimž například mohli v jedné scéně vystupovat jen členové jedné domácnosti či jedné „podpůrné bubliny“.

Kampaň ONS je na poměry sčítání unikátní svým rozsahem a snaží se zasáhnout každého dospělého člověka v Anglii a Walesu. Zprostředkovává pohled na celkem takřka 200 obyvatel z obou zemí. Běží ve 44 jazycích napříč všemi kanály – televize, rozhlas, digitál, tisk i OOH. To ještě podporuje komunikace na studenty, vzdělávací programy na základních a středních školách, partnerství se soukromou i státní sférou či komunitní projekty.

Česká hravost

I v tuzemsku už běží kampaň pro sčítání lidu, který probíhá v režii Českého statistického úřadu. To bude probíhat od 27. března do 11. května, přičemž první část (do 9. dubna) rovněž probíhá on-line. I tato kampaň, kterou vytváří agentura Ogilvy a mediální prostor pro ni zajišťuje agentura Knowlimits, má snahu oslovit co nejvíce lidí. „Vaše odpovědi mohou pomoct, aby byl život u nás jedna radost,“ říká se ve spotu, který se rovněž snaží působit optimisticky.

„Kampaň ladíme vstřícně a motivačně. Lidé jsou sice ze zákona povinni potřebné údaje poskytnout, ale my bychom je chtěli přesvědčit, že aktivním vyplněním sčítacích formulářů přispějí ke svému lepšímu životu. I sociální sítě tak zvýší povědomí o prospěšnosti a konkrétním využití dat ze sčítání,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Místo skutečných komunit ale kampaň staví na hravých ilustracích. I ty mají podtrhnout další sdělení, že census bude probíhat: „Moderně. Online. Raz dva.“ Vizuální styl byl vytvořený Janem Mouchou.

Logotyp je stylizovanou číslovkou roku, čísla jsou tvořena z piktogramů koláčového grafu, člověka, pinu a domu. Číslovka 2 z loga pak tvoří maskota, který se stává neformální komunikační platformou Sčítání. „Vizuální styl je postaven na jednoduchých ilustracích, tvořených pomocí grafů, šipek, pinů a tak dále. Identita je hravá a přátelská, aby odbourala stigma z minulých let, kdy bylo sčítání lidmi považováno za byrokratické obtěžování a zásah do soukromí,“ napsal Moucha k projektu, který v oceněních ADC Czech Creative Awards získal stříbrného Louskáčka v kategorii Design.