Retailová asociace vyzývá premiéra i zástupce vlády k otevření obchodů v polovině února za zpřísněných hygienických opatření, aby nedošlo k likvidaci velké části firem působících v maloobchodu a gastronomii.

Tříměsíční uzavření obchodů v roce 2020 i v úvodu roku 2021 je podle vyjádření asociace pro české obchodníky likvidační. Podpůrné vládní programy obchodníky udržují v provozu, ale jejich finanční problémy s prodlužováním uzavření obchodů se prý neustále prohlubují. Dodavatelské řetězce pak trápí druhotná platební neschopnost. Rostou dluhy obchodníků vůči pronajímatelům a situace je výrazně nevyvážená.

„Setkáváme se s nerovným přístup v českém maloobchodě, kde je nadržováno silným a nejbohatším zahraničním řetězcům, které u nás vykazují za loňský rok daleko lepších ekonomických výsledků než rok před tím, zatímco český tradiční maloobchod pomalu končí,“ uvádí předseda Retailové asociace a zakladatel značky Alpine Pro Václav Hrbek. „Všechny programy COVID NÁJEMNÉ jsou podmíněny platbou části nájemného a podpisem prohlášení pronajímatelů, kteří situaci zneužívají k vyjednávání nových podmínek. Dotace, které jsou určené českým firmám a podnikatelům končí v celém rozsahu na účtech nadnárodních firem pronajímatelů, kteří je poté odvádí do zahraničí mimo Českou republiku,“ informuje Hrbek. Obchodníkům se kupí obrovské množství sezónního zboží a s jeho uskladněním narůstají provozní náklady.”

Zástupci Retailové asociace upozorňují, že propad nejvíce zasáhne místní a menší obchodníky, kteří jsou více provázáni s českou ekonomikou, zatímco velcí mezinárodní hráči, kteří mají možnost zboží a zdroje přesouvat mezi zeměmi, z krize vyjdou jako vítězové.

Zatížení sociálního systému státu

Retailová asociace upozorňuje i na postupně narůstající nezaměstnanost a stále vyšší potřebu sociálních dávek. „Méně zkušení zaměstnanci, kteří jsou již několik měsíců ‚na překážkách’, ztrácejí postupně pracovní návyky. Jestliže dříve byli špatně zaměstnatelní, tak nyní hrozí, že dlouhodobě zatíží státní sociální systém,“ uvádí Hrbek. „Nálada ve společnosti je vysoce pesimistická a pro nižší sociální vrstvy začínají být atraktivní extremistické myšlenky.“

Zástupci Retailové asociace vyzývají vládu k rozvolnění opatření v maloobchodu i v Čechách, ideálně již v polovině února. „Znovuotevření přinese peníze do státního rozpočtu, těžce postiženého krizí, sníží čerpání pomoci v rámci programů COVID a Antivirus, zachová zaměstnanost a zlepší náladu ve společnosti, což by mělo přinést další pozitivní ekonomické efekty,“ dodává Hrbek.

Obchodníci jsou připraveni dodržet všechna nutná vládou určená bezpečnostní opatření jako je dostatek hygienických prostředků, zamezení shlukování a dezinfekce prostor a řadu dalších.

„Jsme připraveni nést náklady současného boje proti koronaviru společně s pronajímateli a státem. Žádáme však, aby se tak dělo na mezinárodně srovnatelném bojišti. Abychom nebyli svědky toho, že subjekty v zemích, které buď neomezují maloobchod, nebo podporují domácí podnikatele v daleko vyšší míře, posílí v konkurenčním boji, zatímco české subjekty se dostanou do ničivé spirály, která povede k propadu naší ekonomiky a dlouhodobě odlivu zisků z Česka do zahraničí. Obáváme se, že to pouze posílí pozici Česka jako montovny a rozvojové země. Věříme, že nás vláda vyslyší a předejde celkovému kolapsu české ekonomiky,” dodal Hrbek.

Retailová asociace sdružuje české i zahraniční společnosti z oblasti maloobchodu, které společně zaměstnávají přibližně deset tisíc lidí. Asociace vznikla v reakci na koronavirovou pandemii s vidinou překonání ekonomické krize způsobenou pandemií koronaviru. Retailová asociace má více než 100 členů, mezi které paří ALPINE PRO, A3 sport, Albi, BUTLERS, Crocodille, Electro World, ESPRIT, Fruitisimo, GANT, Grand Optical, Helly Hansen, Inexad (LEWIN, Hamlays), iStyle, Lindex, Neoluxor, Nutrend, OXALIS, Pierre Cardin, Rock Point, Steilmann, S.Oliver, Tchibo, UGO, Vermont a několik dalších.