Secret Garden, jež se na českém trhu specializuje na výstavbu designových posedů, modulárních domů a 3D tisk betonových objektů, si pro komunikaci s médii vybrala agenturu Rubikon PR. Spolupráce poběží od února 2021. Jedním z hlavních cílů pro tento rok je produktová a korporátní komunikace značek, jež Secret Garden zastřešuje (TreeBee, Bayaya a Scoolpt), a seznámení široké i odborné veřejnosti s koncepty jednotlivých projektů.

„Velice se těším, až budeme moci přivítat tým Rubikonu PR mezi nás ‚posedlé’ a věřím, že tato spolupráce bude nejen benefitující pro obě strany, ale také pro širší veřejnost, které se otevře cesta k potřebnému životnímu nadhledu, a to třeba zrovna z pohodlí posedu. V duchu Secret Garden snad už můžu jen říct – zaseli jsme,“ komentuje spolupráci Ladislav Trpák, jednatel Secret Garden.

„Secret Garden do České republiky přináší stylové off-the-grid úkryty a udržitelnou, hravou architekturu. Prostřednictvím svých projektů naší společnost vrací zpět do přírody a vede nás ke klidnějšímu, kvalitnějšímu životu. Tato témata nás v agentuře velice baví a mezi lidmi silně rezonují. Nejen z toho důvodu se těšíme se na spolupráci s bratry Trpákovými a jejich špičkovým týmem. Secret Garden má před sebou vzrušující cestu a my jsme rádi, že jim na ní můžeme pomoci,“ dodává Šimon Rákosník, Managing Partner Rubikon PR.

PR komunikaci pro Secret Garden povedou Zuzana Malinkovičová a Gabriela Vlková.