Několik nováčků, návrat po více než dekádě, ale i oceňovaná absence po 37 letech. Přinášíme výběr spotů značek, které se vytáhly během finálového zápasu NFL, který se vysílá ve 130 zemích světa.

Super Bowl může být finální zápas NFL, zároveň je to ale reklamní událost roku. I v době pandemie vyjde třicetivteřinový slot značky na 5,5 milionu dolarů (skoro 118 milionů korun). Nejen, že přenos sledují prakticky celé Spojené státy, zároveň se vysílá ve 130 zemích světa s komentáři ve třicítce jazyků. Značky mají obrovskou šanci zaujmout, lidé reklamy ze Super Bowlu skutečně sledují, dokonce je i vyhledávají. Média sestavují žebříčky, zajišťují tak další publicitu. Milionové investice se zadavatelům mohou vyplatit, zvlášť když si zrovna jejich spot zajistí nehynoucí slávu. Třeba jako deset let starý klip The Force s malým Darth Vaderem od agentury Deutsch pro Volkswagen, který je dodnes nejsdílenější reklamou ze Super Bowlu.

Za vítěze letošní reklamní přehlídky byl několika médii vyhlášen pivní brand Budweiser. Ten se přitom poprvé po 37 letech s vlastním spotem neukázal (chyběly například i tradiční spoty značek Coca-Cola nebo Pepsi). Ušetřené peníze za svůj prostor během Super Bowlu pak věnoval na podporu edukační protipandemické kampaně ve spolupráci s organizacemi Ad Council a COVID Collaborative. Vlastní spot Bigger Picture doprovázený hlasem herečky Rashidy Jones, jenž se nesl v podobném duchu, pak vypustil online v posledním lednovém týdnu.

Cestou dobročinnosti se vydaly i tři značky alkoholu – DeLeón Tequila vlastněná rapperem Seanem Combsem, Haig Whisky, jejíž tváří je David Beckham, a Aviation American Gin Ryana Reynoldse. Spojily síly a spolu se svými představiteli vytvořily koktejl, na nějž budou mít všichni stejný názor. Jak to v reklamách od Reynoldsovy agentury Maximum Effort bývá, výsledek se trochu liší od očekávání. I proto se všichni tři rozhodli společně podpořit milionem dolarů komunitu barmanů, kteří kvůli opatřením nemohou pracovat.

Poprvé se letos na Super Bowlu představila společnost Fiverr, která je tržištěm pro nabízení služeb freelancerů. Ve spotu od agentury Publicis navazuje na svůj dosavadní koncept „It Starts Here“, která byla spuštěna loni v září a ukazuje příklady podniků, jimž pomohli freelanceři. Už v teaseru na hlavní spot značka ukázala smysl pro humor, když upozornila na malou filadelfskou firmu Four Seasons Total Landscaping, před níž měl nedopatřením tiskovou konferenci Rudy Giuliani jako advokát exprezidenta Donalda Trumpa.

Rovněž poprvé se během přenosu se svým spotem vytáhla divize Frito-Lay ze skupiny PepsiCo. Kreativa byla vytvořena in-house a v reklamě na portfolio divize bylo podle prohlášení skupiny obsazeno nejvíce hvězd NFL v historii, mezi nimi bratři Peyton a Eli Manningové, Troy Aikman či Deion Sanders. Samotná značka Doritos pak propagovala tortillové brambůrky 3D Crunch s pomocí 2D Matthewa McConaugheyho ve spotu od Goodby Silverstein & Partners. Cheetos zařadilo reklamu „s důkazy“, Milou Kunis, Ashtonem Kutcherem a Shaggym pro novinku Crunch Pop Mix.

Své poprvé na Super Bowlu odehrál i Amazon, jenž ve spotu od Lucky Generals ukázal dokonalou formu hlasové asistentky Alexy. Možná překvapivě „její tělo“ patří herci Michaelu B. Jordanovi – podle časopisu People aktuálně nejvíce sexy muži planety…

Po více než deset letech se pak se svým spotem do reklamní přehlídky vrátila značka Guiness. Ve spolupráci s agenturou Quaker City Mercantile a legendárním quarterbackem Joem Montanou vysvětluje, jak může člověk dosáhnout toho nejlepšího – je potřeba být nezdolný a umět překonávat překážky, k nimž se může počítat i „nejnáročnější rok všech dob“.

Rovnou jako instruktážní video pro přípravu do života pro nově narozené děti pak pojala svou reklamu od agentury Droga5 značka Huggies.

Za „citrón“ prohlásila loňský rok limonáda Bud Light Selzer Lemonade inspirovaná anglickým rčením o nepřízni osudu „když ti život servíruje citróny, udělej z nich limonádu“. Ve spotu od agentury Wieden + Kennedy, ho ale ani není třeba doříct – stačí otevřít plechovku. Tedy pokud je v dosahu a nedojde například k havárii náklaďáku, který je rozváží, jak se stalo ve spotu na Bud Light… Značka piva ale se stejnou agenturou vyvolala legendy z dřívějších reklam, aby situaci zachránily.

Další nepříjemnou situaci ve svém spotu od agentury Grey ukázala spolu s inovovaným logem značka Pringles. Točí se okolo dvojice astronautů marně čekajících po přistání do moře na vyzvednutí. Všichni ostatní totiž zkoušejí sestavovat vlastní kombinace různých příchutí z do sebe zapadajících brambůrků.

Jak udělat ze zábavy byznys radí in-house vytvořený spot od společnosti Squarespace. Na pomoc si vzala věhlasnou zpěvačku Dolly Parton, která pro ni přezpívala svůj song 9 to 5 z filmu Od devíti do pěti do nové verze 5 to 9. Reklamu režíroval oskarový režisér Damien Chazelle.

Zpěváka Lannyho Kravitze si pak obsadila značka Stella Artois ve spotu od agentury Mother. Podle nich se všichni rodíme s 2,5 miliardami srdečních tepů, tudíž bychom svoje miliardy měli správně investovat – jeden do druhého.

Před snahou leckterých značek vlichotit se do přízně diváků s pomocí celebrit varuje Uber Eats ve spotu od agentury Special Group. A bere si k tomu na pomoc odkaz na film Waynův svět i s jeho hlavními představiteli a zpěvačkou Cardi B.

Jak se dá někomu za chybu omluvit ve svém spotu od agentury BBDO ukazují čokoládové bonbóny M&M’S, které na Super Bowlu nemohou chybět. Ty si na „pomoc“ zavolaly vlastní celebritu – Dana Levyho, spoluautora a jednu z hvězd oceňovaného sitcomu Schitt’s Creek.

Proč komik Will Farrell nesnáší Norsko? Na to se ptala automobilka General Motors v teaserech na svou reklamu pro Super Bowl od agentury McCann. Ukázalo se, že je to kvůli tomu, že Norsko prodává více alektromobilů „na hlavu“ než USA. A GM se s Farrellem snaží svérázným způsobem tento trend zvrátit.

Naopak pocit soudržnosti se ve spotu Big Love od agentury Anomaly snaží podpořit značka vozů Mini. Povznášející atmosféru podtrhává claimem – každý jsme jiný, ale pospolu jsme celkem v pohodě.

Jinakost pojímá trochu jiným způsobem ve svém spotu od agentury Saatchi & Saatchi automobilka Toyota. Na příkladě životního příběhu paralympioničky Jessicy Long ukazuje, jak se dá poprat s nepřízní osudu. „Věříme, že v každém z nás je naděje a síla,“ říká brand, jenž je partnerem olympijského a paralympijského týmu USA.