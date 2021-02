PR a CSR aktivity i online komunikaci společnosti Oriflame nově zajistí agentury skupiny Konektor. PR.Konektor a Konektor Social budou mít na starosti jak český, tak slovenský trh. Ve spolupráci s interním týmem Oriflame budou pracovat i na zefektivnění influencer marketingu.

„Čeká nás spolu s týmem Konektoru sjednocení české a slovenské komunikace tak, aby byla v souladu s globální strategií pro komunikaci značky Oriflame. V obou zemích budeme strategicky vybírat nejúčinnější komunikační nástroje a postupy. Máme spoustu plánů, zejména přiblížit značku mladší generaci, posunout a rozšířit CSR aktivity v Česku a nově je nastavit i na Slovensku. Agenturu PR.Konektor jsme si vybrali právě proto, že nám navrhla kreativní nápady s jasnou představou, jak je uvést do života,“ komentuje změnu agentur Eva Staníková, Marketing Director Oriflame pro český i slovenský trh.

„Máme rádi klienty, u kterých můžeme integrovat víc komunikačních aktivit a o to víc se na práci pro Oriflame těšíme. Tím spíš, že máme příležitost synergicky vyřešit český i slovenský trh ve spolupráci s naší slovenskou pobočkou,“ říká šéf komunikační skupiny Konektor, Jaroslav Duroň.

Oriflame se věnuje přímému prodeji kosmetiky a wellness produktů. „Proto, že značka Oriflame i její filosofie pochází ze Švédska, je náš pohled na krásu možná trochu odlišný. Není jen o tom, jak vypadáme, ale jak žijeme, jak se cítíme a jak jednáme. Je to zdravý způsob života, kdy si pomocí kosmetických produktů dokážeme zvýšit sebevědomí a vyjádřit tak sami sebe. V přístupu k životu je pro nás důležitá především rovnováha, která nám umožňuje růst bez ohledu na to, co nám život přinese. Věříme také v zodpovědnou krásu, a proto vytváříme šetrné produkty, které jsou inspirovány přírodou a potvrzeny vědou. Produkty, s přísadami šetrnými k životnímu prostředí. Produkty, kterým můžete věřit a stát si za nimi. To je krása ze Švédska – náš způsob, jak vám pomoci žít zdravější a krásnější život,“ dodává Eva Staníková.