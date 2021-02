Udržitelnost je změna celého konceptu myšlení a jednání, jak na úrovni jednotlivce, tak celé firmy, říká Pavol Chalupka z Kofoly.

Kofola se chce více zaměřit na komunikaci udržitelných témat v rámci regionů, ve kterých působí, například v Rajecké dolině, kde si pěstuje bylinky a chová včelstva. Na trh proto uvede novou produktovou řadu BIO Rajec. Další novinkou pak bude zbrusu nová značka limonád ze sicilských citrusů Targa Florio. Budoucnost je podle marketingového ředitele Kofola ČeskoSlovensko Pavola Chalupky ve větší flexibilitě, efektivitě a nových pop-up konceptech, protože způsob spotřeby v gastronomi se změní.

Jak se na loňských výsledcích Kofoly podepsala pandemie a velké výpadky z gastra? Jak jste museli reagovat?

Co nás pandemie naučila, je být maximálně flexibilní. Hned v prvních týdnech jsme zasedli k plánovacím stolům a přepsali původní brandové plány. To, co se normálně řeší v rámci měsíců, jsme vlivem situace byli nuceni zvládnout během dvou týdnů. Ze zásobníku nápadů kampaní a novinek, které byly připravené, jsme vybrali prioritní a celkový plán zjednodušili. V gastru šlo o větší nabídku čepované Kofoly, v retailu jsme se zaměřili jen na novinky, které v dané situaci dávaly smysl. Snažíme se reagovat predikcí změny způsobu spotřeby a výpadky nahrazovat hledáním nových cest a konceptů. Plány jsme několikrát revidovali s ohledem na priority. Měsíc po prvním lockdownu jsme získali značky Ondrášovka a Korunní, které se podařilo skvěle začlenit, což se v celoročním výsledku pozitivně projevilo. A také jsme měli rekordní léto. S tím, jak se rozvolnily podmínky v Česku a na Slovensku, se nám podařilo na situaci dobře reagovat. Výsledky za loňský rok proto hodnotíme jako velmi dobré.

Lidé sice trávili čas u vody, ale zase se nekonaly velké festivaly. Díky čemu bylo rekordní?

V létě vznikly nové příležitosti spotřeby v gastronomii a my je dokázali odhadnout. Počítali jsme, že lidé v létě nebudou tolik konzumovat v kamenných provozovnách, ale kvůli předchozí karanténě se vydají do přírody. Snažíme se vycházet vstříc novým gastronomickým pop-up konceptům pro různé příležitosti. Domácí turistika měla velký boom, který mimo velká města nahradil absenci zahraničních hostů. Lidé byli v euforii a po měsících odloučení se více setkávali a vyráželi ven. Festivaly loni sice neproběhly, ale to nám dalo příležitost přeorientovat zdroje a nápady jinam a myslím, že úspěšně. Rozjeli jsme unikátní koncept kofokin, kterým jsme chtěli podpořit gastro segment, a dovezli české filmy a kulturu do stovek hospod, kde se čepuje Kofola, napříč „ČeskoSlovenskem“.

Změnila pandemie způsoby nakupování a spotřeby? Plánujete změny v místě prodeje?

Z hlediska prodeje v retailu se snažíme dělat vše pro zjednodušení nákupního procesu zákazníka. Není prostor na to, aby se lidé v současné situaci dlouze procházeli v marketech, je to o efektivním nákupu, často se seznamem. Zúžili jsme proto portfolio aktivně propagovaných produktů, odklonili jsme se od různých „promočních cirkusů na paletě“. POS je samotný produkt a máme štěstí, že naše značky jsou velmi známé a oblíbené. Neznamená to, že pandemie zavřela prostor pro novinky a inovace, ale je třeba je citlivěji volit. Je jiná situace, než byla tři roky zpět. Přesto jsme s ohledem na poptávku a trend na trh uvedli půllitrové plechovky Kofoly. Počítáme s tím, že může skončit třeba deset procent restaurací, ale je to věštění z křišťálové koule. Gastronomie se vrátí do normálu poměrně rychle, i když se bude dále transformovat způsob spotřeby. Vznikne více pop up konceptů v turistických místech, bude větší důraz na venkovní posezení.

